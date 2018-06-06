Moody's оценило влияние новой волны санкций на российские банки

Все зависит от числа компаний, которые могут попасть в санкционные списки США

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«Если, допустим, [в список] попадут не два олигарха, а четыре», то платежеспособность банковской системы может существенно ослабнуть, сказал Совгира Максим Стулов / Ведомости

Банковская система способна выдержать новые санкции США, если под них подпадет столько же российских компаний, сколько и в апреле. Об этом заявил младший управляющий директор банковской группы EMEA Moody's Ярослав Совгира.

«Если попадет под санкции сопоставимое количество компаний в этом году, банковская система точно так же сможет их абсорбировать за счет текущих доходов в этом году», – передает его слова «Интерфакс».

Но если число попавших под санкции компаний будет выше, «если, допустим, [в список] попадут не два олигарха, а четыре», то платежеспособность банковской системы может существенно ослабнуть, продолжил Совгира. Выданные санкционным компаниям кредиты перейдут в категорию проблемных. Совгира, видимо, имел в виду только Виктора Вексельберга и Олега Дерипаску. Оба бизнесмена и некоторые их компании попали в апрельский санкционный список и испытывают из-за этого серьезные проблемы.