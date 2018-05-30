Михаил Прохоров довел долю в «клубе олигархов» до 87% Anton Golubev / Reuters

Михаил Прохоров выкупил по опциону пут 39,4% акций банка МФК, принадлежавших кипрской Winterlux Limited Виктора Вексельберга, сообщил банк: опцион был заключен 30 августа 2016 г. и исполнен 22 февраля 2018 г. Договор о приобретении пакета у Winterlux Limited был подписан в конце марта, а в конце мая Прохоров получил предварительное согласие ЦБ на увеличение доли в МФК, после чего в реестре акционеров банка была завершена перерегистрация пакета акций Winterlux Limited на имя Прохорова, информирует банк.

До этого в МФК Прохорову принадлежало напрямую 27,7%, еще 19,7% он владеет через кипрскую Onexim Holdings Limited. Таким образом, миллиардер стал контролирующим акционером МФК с долей почти 87%. Еще около 13% принадлежат супруге гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерине Игнатовой.

Winterlux Limited довела долю в МФК до 39,4% в сентябре 2016 г., после того как выкупила 19,7% у председателя совета директоров Evraz Александра Абрамова.

Некоторые западные банки из-за санкций стали закрывать лимиты на структуры Вексельберга, у него возникла потребность аккумулировать ресурсы, объясняет аналитик рейтингового агентства «Эксперт РА» Станислав Волков. «Но сумма, полученная за долю в МФК, сравнительно небольшая, и Вексельберг вполне мог себе позволить не выходить из капитала банка, если бы это было оправданно для него», – продолжает эксперт. Участие в МФК могло интересовать Вексельберга с точки зрения возможностей софинансирования банком проектов, в которые входит «Ренова». «Но из-за ужесточения регулирования банкам все сложнее кредитовать сколько-нибудь связанные компании, поэтому многие собственники разочаровались в банковском бизнесе, – говорит Волков. – Плюс у Вексельберга есть свой Меткомбанк».

Сама сделка вряд ли серьезно повлияет на МФК, считает Волков, это событие не станет поводом для пересмотра рейтингов банка, пассивы которого никогда сильно не зависели от структур Вексельберга. Но можно констатировать, что концепция МФК как «клуба олигархов» окончательно ушла в прошлое, заключает Волков.

Изначальная бизнес-модель и стратегия, под которую в капитал МФК вошли состоятельные российские бизнесмены, из-за кризиса не сработала, комментирует аналитик Moody’s Лев Дорф. Акционеры оказывали существенную поддержку банку, но МФК оставался операционно убыточным, два года подряд показывал отрицательный капитал в консолидированной отчетности по МСФО и нуждается в докапитализации, описывает ситуацию эксперт. «Очевидно, что банк с непонятной перспективой и дефицитом капитала не всем акционерам интересен, а Прохоров имеет ресурсы и намерения развивать банк», – полагает Дорф: поэтому консолидация контрольного пакета в его руках выглядит логичной.

По МСФО группы МФК (в нее еще входит санируемый банк «Таврический») за 2017 г., собственные средства МФК составляли минус 1,8 млрд руб., годом ранее – минус 8,5 млрд руб.