Греф предупредил о возможном уходе иностранных инвесторов из России

К этому, по его мнению, может привести закон о наказании за соблюдение санкций

России для развития нужны иностранные инвестиции, но «инвесторы не придут, если будут полагать, что здесь их сотрудники могут быть подвергнуты уголовному преследованию за выполнение иностранных санкций», отметил Греф Евгений Разумный / Ведомости

Закон об уголовной ответственности за соблюдение санкций против России в случае его принятия приведет к распродаже российских активов иностранными инвесторами, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф. «Боюсь, что в выборе попасть под американские санкции или списать российские инвестиции [иностранные инвесторы] выберут второе», — сказал Греф в интервью агентству Reuters.

России для развития нужны иностранные инвестиции, но «инвесторы не придут, если будут полагать, что здесь их сотрудники могут быть подвергнуты уголовному преследованию за выполнение иностранных санкций», отметил Греф. «Мы не заставим их поставлять услуги, товары, комплектующие нашим предприятиям», — сказал он. Таким образом, закон об уголовной ответственности за соблюдение санкций нанесет дополнительный ущерб российской экономике, резюмировал Греф.

Сбербанк провел свой анализ законопроекта и направил его в правительство, администрацию президента, Банк России и Госдуму, добавил Греф.

Законопроект, принятый в первом чтении, предусматривает тюремное наказание до четырех лет и штраф до 600 000 руб. за исполнение санкций против России (например, за отказ работать с попавшими под санкции компаниями), а также до трех лет и полумиллиона рублей — за действия, которые привели к введению новых санкций (например, передачу информации).

Второе чтение законопроекта должно было состояться 17 мая. Но в тот день Госдума перенесла рассмотрение. Такое решение приняли после критики законопроекта со стороны бюро Российского союза промышленников и предпринимателей, куда входят крупнейшие российские бизнесмены и управленцы. По словам одного из авторов законопроекта и спикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект решили обсудить с деловым сообществом.

В среду депутаты обсудили с представителями бизнеса предложения о доработке законопроекта. В заседании участвовали руководители ассоциаций компаний розничной торговли, европейского бизнеса, Торгово-промышленной и Общественной палат, «Деловой России», представители Сбербанка и ВТБ, «Х5 ритейл групп», ТМК. Бизнес попросил смягчить законопроект, чтобы от его действия не страдали компании, которые не могут не соблюдать ограничения. Уголовная ответственность, по мнению участников заседания, должна применяться в случае публичных призывов к новым санкциям.

Президент Владимир Путин заявил, что не видит препятствий для принятия законопроекта. «Насколько известно, в Европе такой закон есть. Наши коллеги из Брюсселя хотят активизировать этот закон для защиты интересов от так называемых трансграничных санкций со стороны США. Ничего не вижу необычного, если Россия примет аналогичный закон», — сказал Путин. На прошлой неделе Еврокомиссия запустила процесс блокировки санкций США против Ирана, чтобы позволить европейскому бизнесу продолжить работу в этой стране.

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