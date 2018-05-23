Бизнес просит смягчить законопроект о наказании за исполнение санкций

Компании, которые не могут не соблюдать ограничения, не должны страдать. Уголовная ответственность – только за публичные призывы к новым санкциям

"Время у нас, с одной стороны есть, с другой стороны, хотелось бы, чтобы эти консультации провели, не откладывая в долгий ящик», - сказал Володин Ярослав Чингаев для Ведомостей

Представители бизнеса обсудили с депутатами на заседании совета по законотворчеству при спикере Госдумы Вячеславе Володине предложения по доработке ко второму чтению законопроекта о наказании за исполнение антироссийских контрсанкций. На прошлой неделе депутаты решили не одобрять поправки в Уголовный кодекс без дополнительных консультаций с бизнесом. В заседании в среду участвовали руководители ассоциаций компаний розничной торговли (АКОРТ), европейского бизнеса (АЕБ), Торгово-промышленной и Общественной палат, «Деловой России», представители Сбербанка и ВТБ, «Х5 Ритейл групп», ТМК.

«У вас есть возможность вносить поправки до второго чтения, обсуждать предложения с профильными комитетами», - призвал представителей бизнес-сообщества Володин. Во вторник Дума одобрила основной закон о контрсанкциях, который удалось смягчить по сравнению с первоначальным вариантом, сделав более рамочным. Володин предложил еще раз встретиться уже после обсуждения поправок в Уголовный кодекс с правительством: «Есть предложение встретиться – обсудить итоговый вариант, который мы будем выносить для рассмотрения во втором чтении. Время у нас, с одной стороны, есть, с другой стороны, хотелось бы, чтобы эти консультации провели, не откладывая в долгий ящик».

Тема санкций и контрсанкций для депутатов новая,объяснил спикер: «Еще раз подчеркну, что тема для нас новая, подходы, которые в этой области есть в Европейском Союзе и в Соединенных Штатах Америки, они, конечно, могут служить для нас примером, и мы можем посмотреть на их решения в этой сфере. Но нужно признать, что там очень жесткие меры, которые вряд ли необходимы». Володин также предложил предусмотреть, что правительство при представлении бюджета должно будет предусматривать меры по поддержке бизнеса, попавшего под санкции.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов после заседания заявил, что проект собираются дополнить административной ответственностью: штраф должностным лицам может составить 100 000 руб., а для юридических лиц он пока не предусмотрен.

Таким образом, депутаты должны будут разбить законопроект на две части: поправки в Уголовный и административный кодексы должны приниматься отдельно. Кузьминов также рассказал, что эксперты предложили исключить из административной ответственности те действия, которые российские компании и компании, действующие на территории России, совершают в условиях, когда они просто заключают сделки с иностранными компаниями и когда пункт о соблюдении санкций является стандартом. Административное наказание не должно применяться к компаниям, которые не имеют другого выхода, кроме соблюдения санкций, уверен Кузьминов, поскольку в противном случае они или государство понесут серьезный ущерб.

При этом эксперты не возражают против того, что под уголовную ответственность могут быть подведены публичные призывы к введению новых санкций, по усугублению действующих санкций.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на совете предложил, чтобы любое наказание вводилось после заключения федерального органа исполнительной власти, ответственного за регулирование сферы, в рамках которой заключается сделка. Правительство или профильное ведомство может определить закрытый перечень случаев, в которых может быть применен данный закон, объяснил Шохин.

«Российский бизнес хором поддерживает самую строгую уголовную ответственность за публичные призывы, подстрекательство и пособничество введению новых санкций», – написал в Facebook политолог Александр Пожалов, участвовавший в заседании: «А некоторые представители бизнеса (не депутаты!) предлагают трактовать умышленную передачу таких сведений по новым санкционным спискам даже как госизмену». Показательно и то, что бизнес признал правоту Госдумы, взявшей на себя инициативу заострить вопрос о введении законодательных ответных мер на санкционную войну, считает эксперт: «Как выразились в РСПП, санкциям уже 4 года, и время, когда надо было начать им противодействовать на системном уровне, мы даже пропустили».

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