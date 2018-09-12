Киевский суд арестовал акции украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ и ВЭБа

Арест помешает госбанкам продать украинские «дочки» Efrem Lukatsk / AP

Апелляционный суд Киева 5 сентября арестовал акции украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ и ВЭБа (последнему на Украине принадлежит Проминвестбанк). Суд принял обеспечительные меры и запретил Проминвестбанку, Сбербанку и ВТБ ликвидировать или реорганизовывать юрлица, а также отчуждать принадлежащее им движимое и недвижимое имущество, передал ТАСС со ссылкой на решение суда. «Ведомостям» ознакомиться с текстом решения суда пока не удалось: в едином реестре к 17.00 мск оно было недоступно.

Иск к «дочкам» российских госбанков летом этого года подал бывший предправления украинского Приватбанка Александр Дубилет и еще 18 украинских компаний. Ранее эти компании обратились в Гаагский суд, требуя компенсации за недвижимость в Крыму, которой они лишились после его присоединения к России. Компании сослались на межправительственное соглашение о защите инвестиций между Россией и Украиной, где сказано, что стороны обязуются не экспроприировать и не национализировать инвестиции граждан друг друга без «быстрой, адекватной и эффективной компенсации». Слушания по делу завершились 2 мая этого года. В материалах Гаагского суда не раскрывалась сумма компенсации, но замминистра иностранных дел Украины Лана Зеркаль в мае сообщала, что суд постановил взыскать с России $159 млн. К этому решению и апеллировали компании, обратившись в Киевский суд.

Украинские банки с российским капиталом с 2017 г. находятся под санкциями Киева. Ограничительные меры запрещают банкам проводить любые финансовые операции по переводу средств или выводу капитала за пределы Украины в пользу материнских структур и связанных с ними лиц.

Российские госбанки не раз пытались продать свои украинские «дочки». В 2017 г. Сбербанку удалось продать VS Bank – его купил бывший вице-премьер Украины Сергей Тигипко. Но вторую украинскую «дочку» госбанк продать пока так и не смог. Сначала Сбербанк вел переговоры с «Норвик банком» (его основным акционером является Григорий Гусельников) и компанией, подконтрольной Саиду Гуцериеву. Заявку на покупку украинского Сбербанка также подавал белорусский Паритетбанк, однако НБУ отказал всем покупателям. Купить «дочку» ВЭБа, Проминвестбанк, хотели депутат Верховной рады Максим Микитась, а также российский девелопер Павел Фукс и украинский бизнесмен Александр Ярославский. Президент ВТБ Андрей Костин называл «сизифовым трудом» попытки продать украинские «дочки». Украинский «БМ банк», принадлежащий ВТБ, в марте сообщил, что прекращает работу на Украине. По информации на сайте «БМ банка» сейчас деятельность банка прекращена, однако он не был ликвидирован как юридическое лицо. В сентябре прошлого года Костин заявил, что не верит в возможность продажи украинских активов банка. Группа намерена сокращать размеры бизнеса и издержки на Украине, говорил он (его слова цитировал ТАСС).

Арест помешает госбанкам продать украинские «дочки», так как они лишаются права распоряжаться их акциями, говорит партнер Double Bridge Law Сергей Усоскин. Кроме того, банки не смогут управлять своим имуществом, но на операционную деятельность арест повлиять не должен, банки смогут обслуживать клиентов, говорит он. Все банки являются отдельными юридическими лицами, поэтому по обязательствам России перед украинскими компаниями они не отвечают, подчеркивает Усоскин: имущество банков не может быть использовано для исполнения решения Гаагского суда.

Сбербанк планирует обжаловать решение суда об аресте акций в ближайшее время, сообщил «Ведомостям» представитель госбанка, подчеркнув, что арест не повлияет на обслуживание клиентов. Финансовое состояние банка остается стабильным, отметил он: достаточность капитала превышает норматив НБУ в два раза, банк в состоянии выполнить все обязательства перед клиентами.

«Ведомости» ожидают комментариев представителей ВТБ и ВЭБа.

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