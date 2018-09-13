Финансы / Профучастники
Статья опубликована в № 4652 от 13.09.2018 под заголовком: Японский микрокредит

Японский фонд SBI Group инвестирует в микрокредитную компанию SimpleFinance

Накануне фонд объявил о покупке акций Совкомбанка. В России ему уже принадлежит Яр-банк, сменивший название на «Эс-би-ай банк»
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Японский инвестиционный фонд SBI Group, владеющий в России «Эс-би-ай банком» (бывший Яр-банк) и готовящийся купить акции Совкомбанка, инвестирует $15 млн в российскую микрокредитную компанию (МКК) SimpleFinance. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель инвестиционного холдинга Redstone Capital, основного акционера компании. На эти деньги фонд приобретет допэмиссию материнской структуры МКК – SF Holdings Company, сообщил он. После закрытия фонд получит порядка 25% в SF Holdings Company, рассказал человек, близкий к организаторам сделки. Представитель Redstone Capital это не прокомментировал, но указал, что совокупный размер вложений японского фонда с учетом долгового финансирования составляет около $50 млн.

Первый раз японский фонд инвестировал в SimpleFinance год назад: тогда сумма инвестиций и доля не раскрывались. Согласно кипрскому реестру SBI FinTech Business Innovation принадлежит 7,2% в материнской структуре МКК.

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