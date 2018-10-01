Финансы / Банки

США борются с российскими деньгами на Кипре

Меры против отмывания ужесточаются на острове вслед за странами Балтии
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Солнечный Кипр давно стал финансовой гаванью для богатых россиян. По данным Банка России, в 2017 г. остров был лидером по притоку прямых иностранных инвестиций из России ($21,35 млрд; у занявшей второе место Австрии – всего $6,74 млрд). Но теперь США хотят остановить поток денег, которые, по их утверждению, через Европу отмывают люди, близкие к президенту Владимиру Путину.

Горячая точка экономической войны

Эта кампания началась в Страстную пятницу 6 апреля, когда США ввели санкции против нескольких российских миллиардеров и топ-менеджеров госкомпаний. Руководители Bank of Cyprus были в церкви, когда узнали, что его крупнейший акционер Виктор Вексельберг попал в санкционный список. Они тут же собрались, чтобы написать ему письмо о необходимости вывести деньги из банка. «Между США и Россией идет своего рода экономическая война, а столкновения в таких войнах случаются там, где встречаются две стороны. Они встретились на Кипре», – сказал The Wall Street Journal гендиректор Bank of Cyprus Джон Хурикан.

События на Кипре позволяют понять, как правительство США оказывает давление на российских олигархов с целью ослабить Путина. Отказаться от работы с богатыми российскими клиентами они требуют и от некоторых других стран на периферии Евросоюза, включая Мальту и Латвию. Но самое большое давление оказывается на Кипр.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике