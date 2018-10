США борются с российскими деньгами на Кипре

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

Центробанк Кипра закрыл сотни компаний-пустышек и потребовал от банков лично беседовать с вкладчиками Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

Солнечный Кипр давно стал финансовой гаванью для богатых россиян. По данным Банка России, в 2017 г. остров был лидером по притоку прямых иностранных инвестиций из России ($21,35 млрд; у занявшей второе место Австрии – всего $6,74 млрд). Но теперь США хотят остановить поток денег, которые, по их утверждению, через Европу отмывают люди, близкие к президенту Владимиру Путину.

Горячая точка экономической войны

Эта кампания началась в Страстную пятницу 6 апреля, когда США ввели санкции против нескольких российских миллиардеров и топ-менеджеров госкомпаний. Руководители Bank of Cyprus были в церкви, когда узнали, что его крупнейший акционер Виктор Вексельберг попал в санкционный список. Они тут же собрались, чтобы написать ему письмо о необходимости вывести деньги из банка. «Между США и Россией идет своего рода экономическая война, а столкновения в таких войнах случаются там, где встречаются две стороны. Они встретились на Кипре», – сказал The Wall Street Journal гендиректор Bank of Cyprus Джон Хурикан.

События на Кипре позволяют понять, как правительство США оказывает давление на российских олигархов с целью ослабить Путина. Отказаться от работы с богатыми российскими клиентами они требуют и от некоторых других стран на периферии Евросоюза, включая Мальту и Латвию. Но самое большое давление оказывается на Кипр.