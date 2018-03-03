Дерипаска купил кипрское гражданство

Впервые Дерипаска подал заявление о получении кипрского гражданства в 2016 г., однако ему отказали Евгений Разумный / Ведомости

Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз. Об этом сообщил Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и подтвердил «Ведомостям» представитель бизнесмена.

Впервые Дерипаска подал заявление о получении кипрского гражданства в 2016 г., пишет OCCRP, однако ему отказали в связи с расследованием, которое велось в отношении бизнесмена в Бельгии. В июле 2016 г. Дерипаска представил письмо от властей Бельгии, в котором говорилось, что дело было отправлено в архив из-за отсутствия доказательств. В марте 2017 г. миллиардер подал второе заявление, и оно было одобрено.

Представитель Дерипаски подтвердил «Ведомостям» информацию о получении бизнесменом кипрского гражданства. «Широкий круг бизнес-интересов Олега Дерипаски подразумевает необходимость постоянных передвижений по миру. Это и стало причиной получения дополнительного паспорта», – сказал представитель бизнесмена. Он подчеркнул, что Дерипаска остается гражданином России, где у него живет семья и сосредоточены его интересы в бизнесе. Представитель также отметил, что «наличие кипрского паспорта также никак не отражается на его налогах, т. к. это определяется не паспортом, а местом постоянного жительства и деятельности».

Из данных, полученных OCCRP и британской газетой The Guardian, следует, что несколько сотен человек воспользовались программами, которые позволяют состоятельным лицам получить кипрское гражданство, а вместе с ним и право на свободный въезд, работу и проживание в Евросоюзе.

Из документов, на которые ссылается OCCRP, следует, что гражданство также предлагали еще одному российскому миллиардеру – Виктору Вексельбергу, но он, вероятно, отклонил предложение. Пресс-секретарь бизнесмена заверил OCCRP, что Вексельберг имеет только российское гражданство.

Схема получения гражданства в обмен на инвестиции возникла более 30 лет назад, но в последнее десятилетие ее популярность резко выросла, отмечает OCCRP. Как сообщает The Guardian, по данным на сентябрь прошлого года, чтобы получить кипрское гражданство, нужно было вложить 2 млн евро в недвижимость на острове или 2,5 млн в компании или государственные облигации.

Согласно данным, предоставленным парламентом Кипра, начиная с 2008 г. кипрское гражданство получили 1685 иностранных инвесторов из стран бывшего СССР, а также из Китая, Ирана и Саудовской Аравии. Кроме того, гражданство присвоено членам их семей (1651 человек). Приток инвестиций от этой схемы оценивается более чем в 4,5 млрд евро.

В мае прошлого года министр финансов Кипра Харрис Георгиадес сообщил агентству Bloomberg, что за четыре года действия программы «гражданство в обмен на инвестиции» по ней было выдано около 2000 паспортов. Около половины получили россияне, писало агентство, ссылаясь на информацию от консалтинговых компаний, помогающих клиентам в получении второго гражданства. В рамках программ, связанных с получением гражданства и вида на жительство, было привлечено около 4 млрд евро зарубежных инвестиций. Это соответствует 22,3% ВВП Кипра за 2016 г.

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