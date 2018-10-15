Госбанкам нужно больше денег

Статья опубликована в № 4674 от 15.10.2018 под заголовком: Госбанки погнались за рублем

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Госбанки погнались за рублем Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк 12 октября заменил свой самый доходный рублевый промовклад «Онлайк» со ставкой 6,5–6,7% годовых на вклад «Рекордный». Его доходность – 6,5–7,15% годовых, сообщила пресс-служба банка. Вклад можно открыть до 30 ноября на срок от 7 месяцев до 1,5 года на сумму от 50 000 руб.

Одновременно Сбербанк повысил рублевые ставки базовой линейки розничных депозитов в среднем на 0,15–0,4 процентного пункта (п. п.), следует из опубликованных на его сайте данных. Теперь максимальная ставка базовых розничных вкладов составляет 5,15%, онлайн-вкладов с учетом капитализации процентов – 5,56% годовых. Ставки депозитов, открытых в отделениях банка, на 0,15 п. п. ниже.