Китайские банки начали сканировать мимику заемщиков

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В Ping An утверждают, что сократили убытки от выдачи кредитов на 60% благодаря технологии, анализирующей выражение лиц заемщиков Bobby Yip / Reuters

Для выявления мошенников китайские банки начали применять технологию, анализирующую выражение лиц потенциальных заемщиков. Кредиторы надеются, что технология, позволяющая с помощью камер смартфонов зафиксировать еле заметные мимические движения, поможет им распознать, когда люди лгут, говоря о целях получения займа.

Эту технологию разработал и начал использовать при рассмотрении заявок на кредиты финансовый конгломерат Ping An. Западные кредитные организации пока не используют ее из-за беспокойства по поводу надежности и этичности, поэтому одними из первых в мире ее стали применять именно китайские банки.