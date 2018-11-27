Минфин впервые за пять лет размещает облигации в евро

Андрей Гордеев / Ведомости

Во вторник, 7 ноября, Минфин открыл книгу заявок на размещение семилетних бондов в евро. Ориентир доходности облигаций с погашением в декабре 2025 г. составляет 3%. Организатором сделки выступает «ВТБ капитал». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник и подтвердили «Ведомостям» инвестбанкир, сотрудник инвестиционной компании и брокер, получившие уведомление о начале размещения бумаг.

Сейчас в обращении находится всего один выпуск российских еврооблигаций, номинированных в евро: последний раз Минфин размещал их в сентябре 2013 г. Выпущено было бумаг на 750 млн евро, доходность выпуска составила 3,625%. Срок погашения бумаг – сентябрь 2020 г.

Минфин готов рассмотреть возможность размещения евробондов в евро, если увидит спрос на них среди инвесторов, говорил министр финансов Антон Силуанов в декабре 2017 г., комментируя планы на 2018 г. В федеральном бюджете на этот год были предусмотрены внешние займы на $7 млрд, $4 млрд из которых – для обмена старых выпусков евробондов на новые. В марте Минфин разместил еврооблигации на $4 млрд.

Ставки ЕЦБ сейчас ниже ставок ФРС, поэтому облигации в евро для Минфина будут привлекательнее, указывает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: размещая бонды в евро, он занимает с меньшими издержками.

Необходимости занимать на внешнем рынке у Минфина нет – бюджет по-прежнему в профиците, напоминает генеральный директор УК «Спутник управление капиталом» Александр Лосев. Сегодня министерство скорее проводит эксперимент и тестирует спрос на внешних рынках, считает он. В том числе Минфин оценивает, на что сможет рассчитывать в случае возможных санкций на российский госдолг, говорит Лосев: «Если этот пакет санкций будет одобрен, американские инвесторы не смогут покупать российские гособлигации, поэтому с помощью сегодняшнего эксперимента Минфин, по сути, проверяет, сможет ли занимать в Европе».

Минфин вполне может рассчитывать на успешное размещение, полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. «В России есть много крупных инвесторов, которые, опасаясь санкций (как персональных, так и против тех институтов, где они держат деньги), сейчас захотят перестраховаться и вложиться в бумаги в евро», – объясняет он. При этом размещение скорее всего будет в узком кругу, так как Минфин не проводил роад-шоу, организатор размещения всего один, да и внешняя обстановка не особенно благоприятная, перечисляет аналитик.

Россия достаточно редко выходит на внешний рынок заимствований. В условиях, пока США еще не приняли ограничения на покупку российского госдолга, а российские компании и банки сокращают внешний долг, спрос на новые евробонды может быть довольно высоким, пишут аналитики Промсвязьбанка. Когда Минфин размещал евробонды в марте этого года, внешний фон также был негативным, однако размещение прошло успешно, напоминают они.

«Ведомости» направили запрос в Минфин. Пресс-служба ВТБ от комментариев отказалась.