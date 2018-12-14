Финансы / Рынки

Власти Саудовской Аравии могут манипулировать фондовым рынком

Другие страны тоже иногда поддерживают свои рынки, но не по политическим причинам
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Власти Саудовской Аравии потратили миллиарды долларов, чтобы поддержать цены на фондовом рынке и противостоять распродажам, следовавшим за политическими кризисами, которые страна переживает в последнее время.

Об этом сообщила The Wall Street Journal, которая провела анализ данных о торговых операциях на рынке и опросила многих людей, непосредственно знающих о действиях правительства. Эти действия, пишет газета, включали крупные покупки акций, часто в последние минуты торгов в те дни, когда рынок сильно проседал из-за негативных событий, таких как появление новостей об убийстве журналиста Джамаля Хашкоджи.

Саудовская Аравия – не единственная среди развивающихся стран, выделяющая деньги на поддержку фондового рынка. Однако причины, по которым она это делала в последнее время, отличаются от традиционного подхода, используемого в других странах.

Поддержать имидж

Наследный принц Мухаммед ибн Салман считает фондовый рынок краеугольным камнем в своей программе диверсификации экономики. В частности, он хотел провести IPO госкомпании Saudi Aramco и привлечь около $100 млрд; правда, из-за многочисленных сложностей и опасений Эр-Рияда, размещение несколько раз переносилось и может не состояться.

Кроме того, Салман рассказывал некоторым людям, что с юности инвестировал на фондовом рынке, заработав сотни миллионов долларов; об этом WSJ писала в марте со ссылкой на этих людей.

Саудовская фондовая биржа Tadawul раскрывает информацию о покупках акций госструктурами. Но в последние годы покупки, совершавшиеся после негативных для Эр-Рияда событий, были скрыты от глаз общественности, указывает газета.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике