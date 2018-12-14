Власти Саудовской Аравии могут манипулировать фондовым рынком

Другие страны тоже иногда поддерживают свои рынки, но не по политическим причинам

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Если индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets упал с начала года на 14,9%, то саудовский Tadawul вырос на 9,7% – выясняется, что не без помощи властей Mohammed Almuaalemi / Bloomberg via Getty Images

Власти Саудовской Аравии потратили миллиарды долларов, чтобы поддержать цены на фондовом рынке и противостоять распродажам, следовавшим за политическими кризисами, которые страна переживает в последнее время.

Об этом сообщила The Wall Street Journal, которая провела анализ данных о торговых операциях на рынке и опросила многих людей, непосредственно знающих о действиях правительства. Эти действия, пишет газета, включали крупные покупки акций, часто в последние минуты торгов в те дни, когда рынок сильно проседал из-за негативных событий, таких как появление новостей об убийстве журналиста Джамаля Хашкоджи.

Саудовская Аравия – не единственная среди развивающихся стран, выделяющая деньги на поддержку фондового рынка. Однако причины, по которым она это делала в последнее время, отличаются от традиционного подхода, используемого в других странах.

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Наследный принц Мухаммед ибн Салман считает фондовый рынок краеугольным камнем в своей программе диверсификации экономики. В частности, он хотел провести IPO госкомпании Saudi Aramco и привлечь около $100 млрд; правда, из-за многочисленных сложностей и опасений Эр-Рияда, размещение несколько раз переносилось и может не состояться.

Кроме того, Салман рассказывал некоторым людям, что с юности инвестировал на фондовом рынке, заработав сотни миллионов долларов; об этом WSJ писала в марте со ссылкой на этих людей.

Саудовская фондовая биржа Tadawul раскрывает информацию о покупках акций госструктурами. Но в последние годы покупки, совершавшиеся после негативных для Эр-Рияда событий, были скрыты от глаз общественности, указывает газета.