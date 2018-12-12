Строительство футуристического города в Саудовской Аравии оказалось под угрозой

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Архитектор Норман Фостер дистанцировался от участия в строительстве Неома (на фото – место, отведенное под город) из-за риска испортить свою репутацию NEOM

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман осознает, что скандал из-за убийства журналиста Джамаля Хашкоджи угрожает его амбициозным планам модернизировать консервативное королевство с помощью иностранных инвесторов. Самый смелый из его проектов – строительство на побережье Красного моря города будущего Неом за $500 млрд – тоже оказался под угрозой.

Футуристичный город Неом, где должны были использоваться искусственный интеллект и другие передовые технологии, и прежде считался очень рискованным проектом. Но после дипломатического кризиса, вызванного убийством Хашкоджи в октябре, Эр-Рияду будет крайне сложно привлечь к работе над ним иностранных специалистов и необходимое финансирование. «Никто не будет инвестировать в этот проект еще долгие годы», – признался принц на недавней встрече с бизнесменами, утверждает коллега одного из участников встречи.