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Строительство футуристического города в Саудовской Аравии оказалось под угрозой

Иностранные инвесторы отворачиваются от проекта стоимостью $500 млрд
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман осознает, что скандал из-за убийства журналиста Джамаля Хашкоджи угрожает его амбициозным планам модернизировать консервативное королевство с помощью иностранных инвесторов. Самый смелый из его проектов – строительство на побережье Красного моря города будущего Неом за $500 млрд – тоже оказался под угрозой.

Футуристичный город Неом, где должны были использоваться искусственный интеллект и другие передовые технологии, и прежде считался очень рискованным проектом. Но после дипломатического кризиса, вызванного убийством Хашкоджи в октябре, Эр-Рияду будет крайне сложно привлечь к работе над ним иностранных специалистов и необходимое финансирование. «Никто не будет инвестировать в этот проект еще долгие годы», – признался принц на недавней встрече с бизнесменами, утверждает коллега одного из участников встречи.

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Комментарии
zz-zz06
16:46 12.12.2018
Все дистанцировались от наследного принца, а В. Путин ему по братски руку тряс на г 20. Никакие скандалы не спосоны подорвать авторитет В.Путина, а принц за этакий братский жест согласился сократить отсос нефти из своей пустыни.
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