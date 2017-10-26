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РФПИ примет участие в строительстве саудовского «города будущего»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с российскими и международными партнерами примет участие в создании города будущего Неом в Саудовской Аравии. Как передает «Интерфакс», это руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил на форуме «Инвестиционная инициатива будущего» в Эр-Рияде. Днем ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман представил план строительства футуристичного города, который должен помочь королевству стать страной XXI века. Как передает ТАСС, Дмитриев отметил, что РФПИ и партнеры готовы вложить в проект несколько миллиардов долларов.

Уже достигнуты договоренности, что РФПИ станет не только соинвестором проекта, но и будет привлекать в Неом ведущие российские высокотехнологичные компании, которые занимаются солнечной энергетикой, здравоохранением и образованием, искусственным интеллектом, высокоскоростным транспортом (в том числе Hyperloop) и портовой инфраструктурой для перевалки сельскохозяйственной продукции, сообщил Дмитриев. Он отметил амбициозность проекта, который объединит в себе «применение новых технологий из совершенно разных сфер - от возобновляемой энергетики и передовой транспортной и портовой инфраструктуры до технологий искусственного интеллекта». «РФПИ намерен выступать в качестве соинвестора с другими международными фондами, а также привлекать к созданию города Неом ведущие российские компании, способствуя тем самым их высокотехнологичной экспансии на перспективных рынках Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока», - сказал он.

Неом построят на побережье Красного моря, недалеко от границ с Иорданией и Египтом. Предполагается, что его площадь будет превышать 25 000 кв. км, а стоимость проекта составит $500 млрд. Его должны финансировать суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и частные инвесторы. Руководить проектом будет Клаус Кляйнфельд, бывший гендиректор Alcoa, а до этого – Siemens.