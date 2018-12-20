ЦБ хочет допустить пенсионные фонды к IPO
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Центробанк решил уточнить для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) правила инвестирования накоплений граждан в акции российских компаний при первичном размещении. Об этом говорится в опубликованном в среду для обсуждения проекте указания регулятора.
Формально НПФ могут участвовать в IPO, но на практике акции при размещениях не покупают – слишком много формальностей. Например, фондам можно покупать акции из индекса или высшего котировального списка биржи, но в до размещения индекс попасть невозможно, да и включение в котировальный список – большая редкость.
При этом НПФ сможет купить не более 5% от предложенных бумаг.
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