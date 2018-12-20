ЦБ хочет допустить пенсионные фонды к IPO

Но только к очень крупным – от 50 млрд рублей

Статья опубликована в № 4721 от 20.12.2018 под заголовком: IPO выйдет на пенсию

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2018 год в России прошел без единого IPO Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк решил уточнить для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) правила инвестирования накоплений граждан в акции российских компаний при первичном размещении. Об этом говорится в опубликованном в среду для обсуждения проекте указания регулятора.

Формально НПФ могут участвовать в IPO, но на практике акции при размещениях не покупают – слишком много формальностей. Например, фондам можно покупать акции из индекса или высшего котировального списка биржи, но в до размещения индекс попасть невозможно, да и включение в котировальный список – большая редкость.

К этим требованиям регулятор решил добавить еще несколько: НПФ смогут участвовать в IPO, если стоимость размещаемых акций превышает 50 млрд руб., рейтинг эмитента инвестиционного уровня и у него есть договор с маркетмейкером.

При этом НПФ сможет купить не более 5% от предложенных бумаг.