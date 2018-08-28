В НПФ «Благосостояние» инвестируют около 15 млрд рублей

Фонд объявил о привлечении Газпромбанка и УК РСХБ в качестве инвесторов

НПФ «Благосостояние» будет акционирован Андрей Гордеев / Ведомости

Негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние» объявил, что привлечет в качестве инвесторов Газпромбанк и «РСХБ управление активами». Такое решение было принято на заседании совета фонда, говорится в его сообщении.

НПФ «Благосостояние» будет акционирован, следует из сообщения: на акционирование ЦБ отвел пенсионным фондам срок до 1 января 2019 г. Газпромбанк получит 50% минус 1 акция в НПФ «Благосостояние», «РСХБ управление активами» – 19,5%, РЖД – 25% плюс 1 акция. Доля в 5,5% будет принадлежать Российскому профессиональному союзу железнодорожников и транспортных строителей, объединению «Желдортранс», «Торговому дому РЖД», благотворительному фонду «Транссоюз».

Совокупный вклад инвесторов составит порядка 15 млрд руб., указано в сообщении. При этом у РЖД останется контроль за корпоративной пенсионной системой, также он сохранит влияние на принятие ключевых решений в деятельности фонда, говорится в сообщении.

У РЖД возникли проблемы с акционированием НПФ «Благосостояние», писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники: монополии пришлось бы отражать в консолидированной отчетности показатели фонда, в том числе и его обязательства. Это могло бы привести к увеличению стоимости заимствований для самой РЖД.

НПФ «Благосостояние» работает на рынке негосударственного пенсионного обеспечения. На конец I квартала 2018 г. под управлением фонда было 379,4 млрд руб. пенсионных резервов, клиентами фонда являются 1,3 млн человек.