НПФ Романа Авдеева объединился с фондами, страхующими работников «Роснефти»

НПФ Романа Авдеева (на фото) объединился с фондами, страхующими работников «Роснефти» Максим Стулов / Ведомости

В десятке крупнейших негосударственных пенсионных фондов (НПФ) появился новый игрок. Фонд «Согласие-ОПС» концерна «Россиум» Романа Авдеева и работающие с «Роснефтью» фонды «Нефтегарант» и «Нефтегарант-НПО» завершили объединение, говорится в совместном сообщении. Объединенный фонд будет работать под брендом «Нефтегарант».

Сделка была безденежной, указано в пресс-релизе. Акционерами объединенного фонда стали «Россиум», компания «РН – пенсионные активы» (подконтрольная «Роснефти», следует из данных «СПАРК-Интерфакса»), инвесткомпания «Регион» и контролируемый ею Дальневосточный банк, говорится в пресс-релизе, однако доли не раскрываются.

Контроль в фонде – около 57% – будет у «Россиума», говорят два человека, знающие структуру сделки. Еще порядка 29% получит «РН – пенсионные активы», оставшиеся 14% – у структур «Региона», сказали собеседники «Ведомостей». «Россиум» и «Регион» отказались от комментариев. «Ведомости» ожидают комментариев «Роснефти».

«По нашим оценкам, объединенная структура войдет в топ-10 НПФ по размеру активов и будет обладать поддержкой сильных акционеров и надежного партнера в лице компании «Роснефть», – заявил исполнительный директор НПФ «Нефтегарант» Геннадий Павлов, слова которого приводятся в пресс-релизе. Объединенный фонд будет одним из лидеров как в сегменте негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), так и в сегменте обязательного пенсионного страхования (ОПС), добавил Павлов.

Под управлением фонда будет 119 млрд руб. пенсионных накоплений и 59,7 млрд руб. пенсионных резервов, указано в сообщении. Клиентами фонда по ОПС и НПО являются 1,6 млн и 156 000 человек соответсвенно. Реорганизация фондов не потребует от клиентов перезаключения договоров на обслуживание.

По итогам первого полугодия лидером по размеру активов является НПФ Сбербанка, следует из данных ЦБ. Под его управлением находится 608 млрд руб. На втором месте – объединенный НПФ «Открытие» (585,6 млрд руб.), на третьем – НПФ «Газфонд пенсионные накопления» (528,5 млрд руб.). За ними следуют НПФ «Газфонд», «Благосостояние» и фонды группы «Сафмар».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что объединенный НПФ «Нефтегарант» может объединиться с фондами финансовой группы «Будущее». В сентября ФГ «Будущее» перешла под контроль кипрской Riverstretch Trading & Investments: группа была передана в счет долгов ее бывшего собственника O1 Group Бориса Минца. «Ведомости» ожидают комментариев от НПФ «Нефтегарант» и ФГ «Будущее».