Почему ЦБ забрал МИнБ на санацию, а не лишил лицензии

Абубакар Арсамаков пытался спасти собственный банк, но средств ему не хватило Олег Харсеев / Коммерсантъ

В последние несколько лет у Московского индустриального банка (МИнБ) накопились проблемы – из-за финансирования девелоперских и промышленных проектов, говорится в заявлении Центробанка. Накопленный за четыре года убыток банка составляет не менее 13 млрд руб. – при капитале 18 млрд, сообщил позже зампред ЦБ Василий Поздышев.

Совсем недавно капитал банка был много больше, но, по словам Поздышева, незадолго до санации регулятор потребовал доформировать резервы на 11 млрд руб., что МИнБ и сделал. Но и положительным его капитал будет недолго. Банку нужно создать дополнительные резервы еще на 40 млрд руб., а также зарезервировать 21 млрд руб. процентов, учтенных как доход, указал Поздышев. По предварительным оценкам, дыра в МИнБе может достигать от 60 млрд до 100 млрд руб.

ЦБ готов выдать банку до 77 млрд руб. в виде кредитов под ключевую ставку (7,75% годовых) – на поддержание ликвидности, в случае если из банка начнется отток средств клиентов. За первые две недели января отток составил 2 млрд руб., указал Поздышев, но успокоил: «На сегодняшний момент корсчет банка пока стабилен. Обычно отток начинается не в первый день после начала оздоровления, а на второй или третий день».

Лечение, а не лишение

Собственник и президент МИнБа Абубакар Арсамаков (его семье принадлежит 12,42% акций) в течение двух лет пытался самостоятельно оздоровить банк, продолжал Поздышев: проводилась работа по реструктуризации кредитов, доформированию резервов и докапитализации банка. В 2017 г. банк получил от акционеров земельные участки на 3 млрд руб., а также 3,2 млрд руб. материальной помощи, говорится в отчетности, в 2018 г. акционер предоставил банку безвозмездное финансирование на 3,8 млрд руб.

«Была попытка привлечь новых акционеров, в том числе связанных с государством, из различных отраслей. К сожалению, переговоры не очень удачно закончились», – цитирует ТАСС председателя совета директоров банка, ректора Финансового университета при правительстве России Михаила Эскиндарова.

Своими силами поддерживать жизнедеятельность банка собственник больше не мог, поэтому пришлось вмешаться ЦБ. У ЦБ было несколько аргументов в пользу того, чтобы забрать банк на санацию, а не отозвать лицензию, объясняет Поздышев, один из них – согласие собственника на сотрудничество. Связаться с Арсамаковым во вторник не удалось.

Также ЦБ не увидел каких-либо криминальных историй, когда собственники банка выводили бы средства на свои собственные компании, из которых средства уходили бы за границу, не было и высокой вовлеченности банка в сомнительные операции, перечисляет Поздышев.

У банка много небольших кредитов среднему бизнесу – по 5–10 млрд руб., рассказывает Поздышев: реально работающие, но низкорентабельные компании, они не могут вовремя возвращать средства из-за высокой долговой нагрузки и неудачных бизнес-решений. Корпоративный кредитный портфель банка он оценил в 183 млрд руб., из них проблемные или потенциально проблемные кредиты – в 123 млрд. Примерно 50% кредитного портфеля (216 млрд руб., по оценке ЦБ. – «Ведомости») приходилось на компании из высокорискованных отраслей (строительство и недвижимость, сельское хозяйство), указывает замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова.

Банк активно привлекал средства физических лиц, всего у него вкладов на сумму порядка 200 млрд руб., из них 26 млрд – незастрахованные средства физлиц (вклады, превышающие 1,4 млн), указал Поздышев. Также в банке хранили средства различные общественные организации, негосударственные коммерческие структуры, сообщил Поздышев, всего примерно на 14 млрд руб.

Кредиты своим

МИнБ не занимался массовым кредитованием собственников и их проектов, добавил Поздышев, хотя «замкнутость на собственников превышает минимальные нормативы ЦБ». На компании владельцев банка приходится порядка 10–15% от активов и 3–5% пассивов, сказал он, не назвав компании.

«При отзыве лицензии в меньшей степени пострадали бы собственники, потеряв пассив, в большей степени пострадали бы не связанные с банком рыночные кредиторы», – полагает Поздышев. При санации же будут списаны 8 млрд руб. субординированных обязательств МИнБа, предупреждает он: 6 млрд руб. приходится на кредит Агентства по страхованию вкладов (АСВ), остальное – кредит компаний собственника. В 2015 г. МИнБ участвовал в программе докапитализации: АСВ выдало ему облигаций федерального займа на 6,3 млрд руб. Минфин и АСВ не ответили на запрос «Ведомостей».

Об инвестициях МИнБа в недвижимость известно немногое. Структуры, связанные с банком и его акционерами, могли быть инвесторами в проектах девелоперской компании «Интер групп», говорит один из бывших партнеров банка. Об этом также знают два консультанта, работавших с «Интер групп». На ее сайте сказано, что в ее портфеле 24 проекта площадью 1,2 млн кв. м в 14 регионах России. Но информация там есть лишь о двух проектах – жилых комплексах «Звезды столиц» и «Две столицы» в Санкт-Петербурге.

По данным СПАРК, «Интер групп» принадлежит несколько участков площадью более 6 га в Санкт-Петербурге. Все они заложены в МИнБе. Получить комментарии представителя «Интер групп» во вторник не удалось.

Опрошенные «Ведомостями» консультанты также вспоминают косметическую фабрику «Свобода» на Вятской улице. В 2017 г. на ее территории правительство Москвы разрешило построить почти 370 000 кв. м жилья и коммерческой недвижимости. Сама же фабрика должна быть выведена в Медведково. В августе прошлого года собеседники «Ведомостей» рассказывали, что застраивать территорию «Свободы» будет девелопер Ingrad. Представитель фабрики «Свобода» на момент публикации не ответил на запрос, представитель Ingrad от комментариев отказался.

Все пациенты на одно лицо

Структура баланса МИнБа схожа с другими банками, у которых ЦБ отозвал лицензию, считает аналитик S&P Роман Рыбалкин: низкая доля просроченных кредитов (2%) при высокой доле стройки в кредитном портфеле, а фондировался банк преимущественно за счет средств физических лиц.

Для ЦБ дисбаланс в структуре активов и пассивов – это всегда триггер, говорит аналитик Национального рейтингового агентства Карина Артемьева: «Похожие случаи уже были с банками «Югра» и Инвестбанк (у обоих отозвана лицензия. – «Ведомости»): у них был такой же дисбаланс, они кредитовали в значительной степени компании собственников, их партнеров и близкого круга».

Санация банка может быть экономически выгоднее отзыва лицензии, рассуждает Артемьева: в последнем случае АСВ пришлось бы практически одномоментно делать выплаты вкладчикам. Предоставление ликвидности через Фонд консолидации банковского сектора растянуто во времени, продолжает она, также не страдают счета клиентов – юридических лиц, которым не полагается выплат от АСВ.

Санация МИнБа может занять от шести месяцев до года, предупредил Поздышев, затем банку будет найден инвестор. Пока ЦБ не планирует передавать проблемные активы МИнБа в банк «Траст», на базе которого создан фонд плохих долгов.