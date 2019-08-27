Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4886 от 28.08.2019 под заголовком: «РЕСО-гарантия» себя выкупит

«РЕСО-гарантия» начнет платить дивиденды впервые за восемь лет

А за 2018 год компания планирует выплатить акционерам 8 млрд рублей через обратный выкуп акций

Страховая компания «РЕСО-гарантия» планирует выплатить акционерам часть прибыли за 2018 г. через выкуп акций и начать платить дивиденды с этого года, рассказал «Ведомостям» заместитель гендиректора страховщика Игорь Иванов. Он подтвердил сведения S&P, что РЕСО может направить акционерам около 8 млрд руб. через выкуп, а в ближайшие два года выплатит 40% чистой прибыли в виде дивидендов. В 2018 г. чистая прибыль «РЕСО-гарантии» по МСФО стала рекордной: 26,7 млрд руб., на 71% больше, чем в 2017 г.

«РЕСО-гарантия» в I квартале заняла 6-е место по страховым сборам – 21,3 млрд руб. 60,7% РЕСО – у братьев Сергея и Николая Саркисовых, основателей компании: 36,7% – у французского страховщика АХА. Компания с 2007 г. планирует провести IPO, последний раз речь об этом шла в апреле 2018 г., но помешала плохая конъюнктура.

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