«РЕСО-гарантия» начнет платить дивиденды впервые за восемь лет
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Страховая компания «РЕСО-гарантия» планирует выплатить акционерам часть прибыли за 2018 г. через выкуп акций и начать платить дивиденды с этого года, рассказал «Ведомостям» заместитель гендиректора страховщика Игорь Иванов. Он подтвердил сведения S&P, что РЕСО может направить акционерам около 8 млрд руб. через выкуп, а в ближайшие два года выплатит 40% чистой прибыли в виде дивидендов. В 2018 г. чистая прибыль «РЕСО-гарантии» по МСФО стала рекордной: 26,7 млрд руб., на 71% больше, чем в 2017 г.
«РЕСО-гарантия» в I квартале заняла 6-е место по страховым сборам – 21,3 млрд руб. 60,7% РЕСО – у братьев Сергея и Николая Саркисовых, основателей компании: 36,7% – у французского страховщика АХА. Компания с 2007 г. планирует провести IPO, последний раз речь об этом шла в апреле 2018 г., но помешала плохая конъюнктура.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}