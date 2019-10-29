Минфин: новой накопительной пенсионной системой воспользуются миллион россиян

Анастасия Арашкевичуте / Ведомости

Минфин опубликовал для общественного обсуждения законопроект о гарантированном пенсионном плане (ГПП). Это новая государственная накопительная пенсионная система, которая придет на смену действовавшей в России до 2014 г. В нее же можно будет перевести накопления, замороженные в 2014 г.

Законопроект разрабатывался совместно с Центробанком (ЦБ). Первый зампред ЦБ Сергей Швецов ожидает, что новая пенсионная система заработает, «наверное, к середине 2021г., не раньше». В карточке законопроекта говорится, что срок вступления его в силу – с 1 января 2021 г.

Главное отличие предлагаемой системы от той, что действовала до 2014 г., – необходимость самостоятельно позаботиться о пенсионных сбережениях. Раньше платеж работодателя на пенсионное обеспечение делился на две части – 16% от фонда оплаты труда на выплату страховых пенсий (т. е. нынешним пенсионерам) и 6% – на накопления самого работника. Но в 2014 г. правительство решило и эти 6% направлять в страховую пенсию.

Оставшиеся с 2014 г. средства на накопительных счетах можно будет перевести в ГПП. Но дальше человек должен будет откладывать на старость сам. Обязательные отчисления работодателей, как и сейчас, пойдут на выплату страховых пенсий.

Тем, кто воспользуется ГПП, Минфин и ЦБ предлагают дать льготы по уплате НДФЛ, но не более 6% от дохода. Если человек захочет копить больше, то сможет включить расходы свыше 6% в уже существующий социальный налоговый вычет – он ограничен 120 000 руб. в год. Получит льготы и работодатель: если он решит софинансировать накопительную часть пенсии работника, то сможет вычесть эти расходы из базы по налогу на прибыль, но не более 6% от зарплаты сотрудника. Вычет будет увеличиваться на повышающий коэффициент: в первые шесть лет – 1,03, а затем – 1,06. Общая сумма вычета не может превышать 12% от расходов на оплату труда. Минфин подсчитал, что выпадающие доходы по льготам по НДФЛ могут составить от 4,4 млрд руб. в первый год работы ГПП и до 7,5 млрд руб. к 2030 г.

Государство гарантирует сохранность всех накоплений: взносов по ГПП, переведенной в систему замороженной ранее накопительной пенсии и инвестиционного дохода.

Получать пенсию по ГПП можно будет либо при наступлении пенсионного возраста, либо по истечении 30 лет с даты начала уплаты первого пенсионного взноса по ГПП. Также предлагается срочная выплата на 15 лет. Накопленная неиспользованная часть пенсии будет наследоваться. Реестр участников ГПП будет вести пенсионный оператор – Национальный расчетный депозитарий (НРД). Он же через специальный счет в ЦБ будет перечислять негосударственным пенсионным фондам (НПФ) взносы от работодателей и физлиц, говорит представитель НРД.

Минфин рассчитывает, что в 2021 г. участниками ГПП будут около 1 млн человек со средней ставкой пенсионного взноса 2% от зарплаты с ее постепенным увеличением в последующие годы, сказано в финансово-экономическом обосновании к законопроекту. На конец 2018 г. самостоятельно копили на пенсию с помощью НПФ 6,1 млн человек. За 10 лет их число уменьшилось на 700 000, указано в сводном отчете к законопроекту.

Сергей Швецов первый зампред ЦБ «Далеко не все российские семьи могут себе позволить выделять из дохода часть средств и откладывать на будущее. Но мы исходим из того, что семьи с достатком 45 000 руб. и больше имеют такую возможность». 28 октября

Размер взноса в ГПП можно менять неограниченное количество раз, а переходить из НПФ – без потери инвестиционного дохода. Будет и «период охлаждения». В течение шести месяцев после вступления в ГПП человек сможет передумать и забрать свои средства, но на условиях НПФ. Выплату взносов можно будет приостанавливать на срок 5 лет.

Законопроект не снимает вопросов, зачем это нужно людям, создает много ограничений и предлагает неочевидные стимулы участникам, считает гендиректор компании «Пенсионные и актуарные консультации» Евгений Якушев. «Основной скепсис вызывает недостаточность налоговых стимулов, – соглашается глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. – Предложенные изменения законодательства не дают решающих преимуществ перед банковскими вкладами и индивидуальными инвестиционными счетами».

А Якушев добавляет, что дополнительным обременением на систему ляжет необходимость создания системы, которая будет вести пенсионные счета граждан. Создание аналога в Пенсионном фонде России стоило «десятки миллиардов рублей». Все эти расходы в конечном счете лягут на граждан – либо в виде сниженной доходности, либо в виде комиссий, резюмирует он.

Исправленная версия. Уточнены коэффициенты налоговых льгот для работодателей.