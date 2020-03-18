Курс доллара уперся на бирже в максимально допустимый на 18 марта уровень
Курс доллара на Московской бирже примерно в 19.15 мск «уперся» в максимально допустимую на 18 марта отметку — 80,87 руб. «Торги идут в рамках установленного ценового коридора. В данном случае цена подошла к верхней границе. Автоматического изменения риск-параметров на вечерних сессиях рынков биржи не предусмотрено», — сообщила биржа.
Отметку в 80 руб. доллар превысил впервые с февраля 2016 г.
Евро торгуется на уровне 87,35 руб., что на 4,5 руб. больше уровня закрытия прошлого дня. На 20.00 мск майские фьючерсы Brent подешевели на 11,61% до $25,67 за баррель. К этому времени стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов упала на 20,09% до $22,44 за баррель.
Торги на биржах США приостановлены после падения фондовых индексов на 7%, сообщила Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) в Twitter. По данным на 20.04 мск, индекс S&P 500 упал на 6,97% , Dow Jones – на 7,82% . NASDAQ – на 6,30%.
Ослабление рубля к уровням вблизи 80 руб. за доллар выглядит адекватным текущим реалиям, считает главный аналитик «БКС премьер» Антон Покатович. По его словам, рынки продолжают снижение на фоне процесса учета рисков мировой рецессии в стоимости активов. Нефтяные котировки также реализуют устойчивое снижение, опускаясь ниже $27.
Рубль остается под серьезным давлением новостного фона, связанного с коронавирусом, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко: пока все меры по вливанию денег в экономику для борьбы с последствиями вируса, предпринимаемые крупнейшими государствами и мировыми центробанками, рассматриваются инвесторами как проявление паники и лишь усиливают распродажи на глобальных рынках, в том числе и на рынке нефти.
По мнению эксперта, инвесторы «начали негативно реагировать и на постепенно растущую статистику по коронавирусу внутри России, не исключая повторения сценария, наблюдаемого в ведущих европейских странах». По его словам, обвал рубля продолжает усиливать инфляционные риски, «однако в условиях распространения глобальной пандемии ЦБ будет вынужден пренебречь инфляционными рисками и сосредоточить внимание на безусловной поддержке финансового сектора и экономики».