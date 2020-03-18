Курс доллара уперся на бирже в максимально допустимый на 18 марта уровень

Рубль остается под серьезным давлением новостного фона, связанного с коронавирусом, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко: пока все меры по вливанию денег в экономику для борьбы с последствиями вируса, предпринимаемые крупнейшими государствами и мировыми центробанками, рассматриваются инвесторами как проявление паники и лишь усиливают распродажи на глобальных рынках, в том числе и на рынке нефти.