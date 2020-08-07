Переводы денег на карты за границу резко выросли

Во II квартале 2020 г. в России резко увеличился объем международных денежных переводов с карты на карту (с2с), причем возросли как исходящий, так и входящий трафики. Об этом говорят данные международных платежных систем и крупных российских банков. В частности, по словам руководителя департамента продуктов Visa в России Юрия Топунова, в течение апреля – июня 2020 г. объем трансграничных переводов на карты Visa в Россию и из нее вырос более чем втрое по сравнению с прошлогодним уровнем. При этом, по данным Mastercard, на международные направления приходится 20% от общей суммы переводов между физическими лицами, а размер среднего международного перевода более чем на две трети превышает размер внутреннего.