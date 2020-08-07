Переводы денег на карты за границу резко выросли

Переводы денег на карты за границу резко вырослиВ период пандемии увеличились объемы трансграничных переводов по картам россиян
Во II квартале 2020 г. в России резко увеличился объем международных денежных переводов с карты на карту (с2с), причем возросли как исходящий, так и входящий трафики. Об этом говорят данные международных платежных систем и крупных российских банков. В частности, по словам руководителя департамента продуктов Visa в России Юрия Топунова, в течение апреля – июня 2020 г. объем трансграничных переводов на карты Visa в Россию и из нее вырос более чем втрое по сравнению с прошлогодним уровнем. При этом, по данным Mastercard, на международные направления приходится 20% от общей суммы переводов между физическими лицами, а размер среднего международного перевода более чем на две трети превышает размер внутреннего.
Банки также отмечают повышение международного с2с-трафика. И, что закономерно, среди лидеров роста оказались те банки, которые активно продвигают digital-сервисы для переводов. Например, «Тинькофф» рапортует о 81%-ном увеличении международных переводов – до 2,9 млрд руб. На переводы из России приходится 53%, в Россию – 47%.
Как сообщают в банке, объем переведенных клиентами «Тинькофф» средств за рубеж во II квартале нынешнего года составил 1,5 млрд руб. против 0,8 млрд за аналогичный период прошлого года. А сумма полученных валютных переводов достигла 1,3 млрд руб. против 0,7 млрд за апрель – июнь 2019 г. Больше всего переводов россияне отправили в страны ближнего зарубежья, а больше всего получили – из Европы. Основными странами-реципиентами от клиентов «Тинькофф» продолжают оставаться Украина, Казахстан и Белоруссия. А среди стран Европы лидируют Великобритания и Чехия. Главной же страной-донором стала Великобритания. На втором месте – США, на третьем – Казахстан.
По мнению Сергея Хромова, вице-президента, руководителя управления платежей и переводов банка «Тинькофф», динамика международных переводов напрямую связана с изменением миграционных потоков. «По-прежнему значительную долю в структуре c2c-платежей занимают переводы в ближайшие страны, – отмечает Хромов. – Но отличительной тенденцией нынешнего года стало кратное увеличение объема международных переводов из России в страны Европы и дальнего зарубежья – на 167 и 285% соответственно.
Объем международных с2с-переводов Сбербанка вырос во II квартале на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Сбербанка. В сообщении подчеркивается, что «в связи с пандемией с начала 2020 г. наблюдался отток клиентов из всех отделений – как в России, так и в странах получения переводов. Поэтому запущенные в середине 2019 г. digital-продукты Сбербанка для переводов за рубеж оказались очень актуальными и востребованными в сложившейся ситуации».
В «Русском стандарте» «Ведомостям» сообщили об увеличении трансграничных переводов с карты на карту на 13%. При этом число входящих транзакций выросло на 15%, а исходящих – на 11%. Наибольший объем переводов зафиксирован между Россией и Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией, Азербайджаном, Израилем. «Мы отмечаем рост с2с-переводов уже не первый год, – говорит Елена Петрова, исполнительный директор банка «Русский стандарт». – А режим изоляции, который выпал на II квартал нынешнего года, лишь поспособствовал росту популярности подобных переводов, в том числе и за рубеж. Многие клиенты банка предпочитали делать денежные переводы, не выходя из дома, стараясь свести к минимуму посещение офисов финансовых организаций. По нашим оценкам, потенциал роста еще далеко не исчерпан».