Граждане скупили облигации Калининградской области за 12 часов

Отличие облигаций для населения от классических в том, что они не торгуются на бирже и предлагаются только физлицам. В 2017–2019 гг. российский Минфин предложил гражданам четыре таких выпуска ОФЗ по 15 млрд руб. Но инструмент высокого спроса не сыскал – из суммарно предложенных 60 млрд руб. фактически размещено только 37,2 млрд. Поначалу «народные» облигации можно было приобрести только в отделениях Сбербанка и ВТБ, затем количество банков-агентов расширилось. Но такие бумаги, в отличие от классических ОФЗ, не имели налоговых преимуществ: их нельзя было покупать с индивидуального инвестиционного счета.