Граждане скупили облигации Калининградской области за 12 часов

Граждане скупили облигации Калининградской области за 12 часовСредний чек покупки превысил 300 000 рублей, максимальный – 15 млн
Четвертый выпуск облигаций Минфина Калининградской области для населения вызвал ажиотаж на финансовой платформе «Финуслуги» (входит в группу Московской биржи), рассказал ее представитель «Ведомостям». Граждане выкупили весь объем бумаг на 500 млн руб. через 12 часов после начала размещения 27 июля — завершить его планировалось до 28 декабря. Население приобретало бумаги со скоростью 42 млн в час, или 690 штук в минуту, рассказал представитель платформы.
Облигации выпущены номиналом 1000 руб. с постоянным купоном 9,5% годовых, который выплачивается ежеквартально, а проценты начисляются ежедневно. Срок погашения бумаг – 15 сентября 2025 г. Такой инструмент доступен только инвесторам-физлицам без предварительного тестирования. Размещение следующего выпуска облигаций Калининградской области запланировано на сентябрь.
Всего физлица совершили свыше 1200 сделок и в среднем на покупку бумаг тратили 335 000 руб., рассказал представитель «Финуслуг». Почти четверть инвесторов (22%) приобрели бумаг на сумму до 10 000 руб., 31% – от 10 000 до 100 000 руб. Около 27% тратили на покупку от 100 000 до 500 000 руб. и 20% – свыше 500 000 руб. Максимальная сумма сделки составила 15 млн руб.
Отличие облигаций для населения от классических в том, что они не торгуются на бирже и предлагаются только физлицам. В 2017–2019 гг. российский Минфин предложил гражданам четыре таких выпуска ОФЗ по 15 млрд руб. Но инструмент высокого спроса не сыскал – из суммарно предложенных 60 млрд руб. фактически размещено только 37,2 млрд. Поначалу «народные» облигации можно было приобрести только в отделениях Сбербанка и ВТБ, затем количество банков-агентов расширилось. Но такие бумаги, в отличие от классических ОФЗ, не имели налоговых преимуществ: их нельзя было покупать с индивидуального инвестиционного счета.
Региональные облигации или городские (такие, к примеру, выпускала Москва) доступны для покупки только на «Финуслугах». Народные облигации продаются и покупаются без комиссий. Продать бумаги возможно до даты погашения, но только эмитенту по цене покупки плюс накопленный купонный доход. Перевести же их в другой банк или депозитарий нельзя. Помимо облигаций Калининградской области на «Финуслугах» размещены «зеленые» облигации Москвы (купон 8,5%).
Народный инструмент
Спрос можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, это преимущество «народных» облигаций по сравнению с классическими и вкладами, говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Козлов: отсутствие риска снижения цены, а также возможность продать бумаги в любой момент напрямую эмитенту и вернуть вложенные средства без потери накопленных процентов. Процент по бумагам выплачивается ежедневно, что встречается нечасто, добавляет инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
Второй фактор – привлекательная относительно депозитных ставок доходность, продолжает руководитель проектов департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Анастасия Пузанова. По облигациям она может составить 9,8% годовых при дюрации около двух лет, в то время как, по данным ЦБ, средняя максимальная доходность по вкладам на срок свыше года сейчас 8,46% годовых, оценивает Козлов. Наконец, Калининградская область – достаточно популярное туристическое направление среди населения России, продолжает Пузанова. В формировании спроса могла сыграть роль эмоциональная вовлеченность населения из других регионов. Но чаще таргет-группой остается население региона, который размещает ценные бумаги, добавляет она.
Основные покупатели продукта – консервативные инвесторы-физлица, которые желают получать доходность выше, чем по депозитам. Минфин создавал ценные бумаги такого формата для формирования культуры сохранения и инвестирования денежных средств населения в понятные инструменты, отмечает Пузанова. При соблюдении всех вводных и взаимодействия населения регионов и властей инструмент может иметь большой потенциал, резюмирует она. Принимая во внимание довольно успешные недавние размещения, в «Финаме» допускают, что примеру последуют и другие регионы страны, добавляет Козлов.
Дебютный выпуск народных облигаций объемом в 500 млн руб. Калининградская область разместила в декабре 2021 г. С тех пор регион эмитировал три выпуска совокупным объемом в 886 млн руб. Держателями бумаг стали россияне из 71 региона. Большую часть приобрели жители Москвы и Московской области (на сумму 462 млн руб.), Санкт-Петербурга (50 млн руб.), Калининградской области (36 млн руб.), а также Ростовской (31 млн руб.) и Ярославской (27 млн руб.) областей.