У богатых клиентов рухнула лояльность к банкам

Сегмент private banking делится на две категории – состоятельные (high net worth individuals, HNWI) и очень состоятельные клиенты (very high net worth individuals, VHNWI). К первым относятся граждане, стоимость финансовых активов которых составляет 100–500 млн руб. Их число за 2024 г. увеличилось на 29% до 28 800 человек, а капитал – на 34% до 4,7 трлн руб. У очень состоятельных клиентов размер капитала в отечественных банках начинается от 500 млн руб. Число таких граждан за год увеличилось на 39% и составило 6500 человек, а общий размер средств вырос на 42% почти до 16,7 трлн руб. Несмотря на то что доля VHNWI-клиентов в общем числе клиентов private banking незначительна, их активы занимают 78% от всех средств сегмента, подсчитали в Frank RG.