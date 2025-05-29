У богатых клиентов рухнула лояльность к банкам

У богатых клиентов рухнула лояльность к банкамНа это повлияли гонка процентных ставок по вкладам и снижение на фондовом рынке
Лояльность богатых клиентов российских банков в 2024 г. резко упала с рекордных уровней 2023 г. – она снизилась сразу на 19 процентных пунктов (п. п.) до 43% индекса удовлетворенности NPS и оказалась на минимальном уровне за последние четыре года. У более богатых клиентов лояльность упала еще сильнее – до 22% с 54%, говорится в исследовании сегмента private banking в России по итогам 2024 г. аналитической компании Frank RG (есть у «Ведомостей»). Индекс NPS рассчитывается на основе опроса клиентов о готовности рекомендовать банк своим друзьям и знакомым по шкале от 0 до 10, объяснила «Ведомостям» старший проектный лидер Frank RG Екатерина Сафронова.
Сегмент private banking делится на две категории – состоятельные (high net worth individuals, HNWI) и очень состоятельные клиенты (very high net worth individuals, VHNWI). К первым относятся граждане, стоимость финансовых активов которых составляет 100–500 млн руб. Их число за 2024 г. увеличилось на 29% до 28 800 человек, а капитал – на 34% до 4,7 трлн руб. У очень состоятельных клиентов размер капитала в отечественных банках начинается от 500 млн руб. Число таких граждан за год увеличилось на 39% и составило 6500 человек, а общий размер средств вырос на 42% почти до 16,7 трлн руб. Несмотря на то что доля VHNWI-клиентов в общем числе клиентов private banking незначительна, их активы занимают 78% от всех средств сегмента, подсчитали в Frank RG.