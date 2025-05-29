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У богатых клиентов рухнула лояльность к банкам

На это повлияли гонка процентных ставок по вкладам и снижение на фондовом рынке
Мария Викулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Лояльность богатых клиентов российских банков в 2024 г. резко упала с рекордных уровней 2023 г. – она снизилась сразу на 19 процентных пунктов (п. п.) до 43% индекса удовлетворенности NPS и оказалась на минимальном уровне за последние четыре года. У более богатых клиентов лояльность упала еще сильнее – до 22% с 54%, говорится в исследовании сегмента private banking в России по итогам 2024 г. аналитической компании Frank RG (есть у «Ведомостей»). Индекс NPS рассчитывается на основе опроса клиентов о готовности рекомендовать банк своим друзьям и знакомым по шкале от 0 до 10, объяснила «Ведомостям» старший проектный лидер Frank RG Екатерина Сафронова.

Сегмент private banking делится на две категории – состоятельные (high net worth individuals, HNWI) и очень состоятельные клиенты (very high net worth individuals, VHNWI). К первым относятся граждане, стоимость финансовых активов которых составляет 100–500 млн руб. Их число за 2024 г. увеличилось на 29% до 28 800 человек, а капитал – на 34% до 4,7 трлн руб. У очень состоятельных клиентов размер капитала в отечественных банках начинается от 500 млн руб. Число таких граждан за год увеличилось на 39% и составило 6500 человек, а общий размер средств вырос на 42% почти до 16,7 трлн руб. Несмотря на то что доля VHNWI-клиентов в общем числе клиентов private banking незначительна, их активы занимают 78% от всех средств сегмента, подсчитали в Frank RG.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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