Т-банк внедрил оплату смартфоном без подключения к интернету

Т-банк внедрил оплату смартфоном без подключения к интернетуНа первом этапе платежи без сети будут доступны на всех биотерминалах Сбербанка
У клиентов Т-банка с iPhone появилась возможность бесконтактной оплаты без подключения к интернету, сообщил «Ведомостям» представитель банка. Это возможно за счет технологии Bluetooth low energy (BLE). Возможность офлайн-оплаты на iPhone автоматически активируется при первой покупке с подключением к сети. Приложение банка настраивает защиту и создает цифровой сертификат для безопасной оплаты. Данные карты не используются, не сохраняются и никуда не передаются, средства списываются со счета и поступают продавцу моментально.
Клиенты банка смогут оплачивать покупки в магазинах на цокольных этажах или в помещениях с плохим сигналом, но при проблемах со связью у самого платежного терминала функция офлайн-оплаты не поможет. Повторно интернет может понадобиться, только если сервис сочтет операцию небезопасной. Ограничения по сумме транзакции составляют 1 млн руб., как и при оплате через сеть.