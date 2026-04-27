Т-банк внедрил оплату смартфоном без подключения к интернету

У клиентов Т-банка с iPhone появилась возможность бесконтактной оплаты без подключения к интернету, сообщил «Ведомостям» представитель банка. Это возможно за счет технологии Bluetooth low energy (BLE). Возможность офлайн-оплаты на iPhone автоматически активируется при первой покупке с подключением к сети. Приложение банка настраивает защиту и создает цифровой сертификат для безопасной оплаты. Данные карты не используются, не сохраняются и никуда не передаются, средства списываются со счета и поступают продавцу моментально.