МФО перестраивают бизнес из-за ограничений оценки доходов заемщиков

Микрофинансовым организациям (МФО) пришлось перестраивать бизнес-модели и пересобирать линейки продуктов, чтобы адаптироваться к вступившим в силу ограничениям по оценке заемщиков при выдаче займов на сумму менее 50 000 руб., показал опрос «Ведомостей». С 1 января 2026 г. МФО и банки не принимают в расчет самодекларуемые клиентами доходы, они должны опираться только на официально подтвержденный доход или данные Росстата о среднемесячном доходе в регионе проживания заемщика. А с 1 июля 2027 г. правила ужесточаются еще сильнее, напоминает представитель СРО «Мир»: оценка будет происходить только на основе официального дохода. И уже эта мера существенно осложнит процесс получения средств самими клиентами, говорит он.