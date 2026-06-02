«Авто.ру» стал частью экосистемы «Т‑технологий»

Группа «Т‑технологии» закрыла сделку и приобрела у «Яндекса» за 35 млрд руб. заемных денег 100% автомобильного классифайда «Авто.ру», сообщили компании. В 2014 г. «Яндекс» приобрел «Авто.ру» за $175 млн (свыше 7 млрд руб. по среднегодовому курсу). За это время аудитория платформы увеличилась почти втрое: с 12 млн до 33 млн пользователей. Впервые о сделке стороны объявили в марте 2026 г.