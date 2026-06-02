«Авто.ру» стал частью экосистемы «Т‑технологий»Группа рассчитывает получить свыше 45 млрд рублей операционного дохода от сделки
Группа «Т‑технологии» закрыла сделку и приобрела у «Яндекса» за 35 млрд руб. заемных денег 100% автомобильного классифайда «Авто.ру», сообщили компании. В 2014 г. «Яндекс» приобрел «Авто.ру» за $175 млн (свыше 7 млрд руб. по среднегодовому курсу). За это время аудитория платформы увеличилась почти втрое: с 12 млн до 33 млн пользователей. Впервые о сделке стороны объявили в марте 2026 г.
После сообщения о приобретении «Авто.ру» акции «Т» на Мосбирже росли на 1,2%, торгуясь на отметке в 307,32 руб. Ценные бумаги «Яндекса» в то же время стоили 4093 руб., прибавляя в цене 1,73%.
«Авто.ру» сохранит статус отдельного сервиса и продолжит самостоятельное развитие в рамках стратегии «Т‑технологий», говорится в сообщении компании. Пользователи по‑прежнему смогут использовать весь функционал сервиса: искать машины, размещать объявления, продавать транспортные средства и др. Благодаря интеграции на российском рынке появится первая полномасштабная авто‑экосистема, уверены в «Т».
«Т‑технологиям» перешли сам сервис, B2B‑платформа «Авто.ру Бизнес» и сервис автокредитования «еКредит». В ближайшие три года «Т‑технологии» рассчитывают получить дополнительный операционный доход от синергии с «Авто.ру» в размере 45 млрд руб. и выше. Ожидаемый дополнительный операционный доход «Т-технологий» от синергий экосистемы «Т» с «Авто.ру» корректно соотносить с прибылью группы до налогов, которая за 2025 г. составила 253,4 млрд рублей (+66% г/г)., уточнил «Ведомостям» представитель компании.
В релизе «Яндекса» говорится, что для него продажа классифайда стала возможностью направить освободившиеся ресурсы на развитие перспективных технологических направлений. Сейчас возврат на вложенный капитал у компании составляет 33%. Показатель отражает эффективность текущей стратегии управления активами.
Ключевой фактор дальнейшего роста «Авто.ру» – расширение спектра финансовых услуг для продавцов и покупателей, заявляла компания при объявлении сделки. При этом приоритетом компании остаются направления, где экосистема и технологии позволяют кратно масштабировать бизнес.
С приобретением Росбанка в январе 2025 г. «Т-технологии» стали лидером в автокредитовании, отмечает старший аналитик «БКС мир инвестиций» Артем Перминов. В дальнейшем группа наверняка предпримет попытку «встроиться» в сделки купли-продажи авто, проходящие с помощью «Авто.ру», путем предоставления финансовых услуг – кредитования, страхования и лизинга, говорит он. Поэтому такие финансовые сервисы и доход самого классифайда будут являться источником дополнительного операционного дохода группы, считает эксперт.
Покупка «Авто.ру» – логичный шаг «Т-технологий» в сторону замыкания полного цикла автомобильного клиента внутри экосистемы, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. До сделки, по его словам, компания была в основном «после момента выбора», теперь получает контроль над точкой входа в сделку и доступ к многомиллионному трафику классифайда.
Ключевая задача «Т» заключается в том, чтобы перевести пользовательский поток «Авто.ру» в финансовые продукты: автокредиты, КАСКО/ОСАГО, допстрахование, сервисы проверки авто, комиссионные от дилеров и цифровые сделки через «еКредит», говорит Кабаков. Именно здесь формируется основной потенциал заявленных 45 млрд руб. синергии за три года, считает он.
Синергии в текущих условиях рынка авто (слабый спрос, дорогие кредиты) выглядят амбициозно, но достижимы за счет перераспределения доли рынка в пользу цифровых каналов, добавил Кабаков. Для «Авто.ру» интеграция дает доступ к капиталу, финтех-инфраструктуре и продуктовой линейке «Т-технологий», что позволяет встроить кредит, страховку и платежи прямо в воронку покупки, говорит он. Это повышает конверсию, усиливает монетизацию трафика и закрепляет платформу как центральный узел автомобильного рынка.
Для крупнейшего акционера «Т‑технологий», «Интерроса», важно не механическое расширение группы, а усиление бизнеса, говорил «Ведомостям» в интервью генеральный директор компании Сергей Батехин. Сделка укрепляет платформу сервисов «Т», охватывающую автокредитование, страхование и другие финансовые продукты, отмечал он. Такая модель повышает стоимость актива и создает ресурс для приобретения новых бизнесов. «Интеррос» нацелен на сохранение самостоятельности активов и поиск ими точек роста, подчеркнул Батехин.