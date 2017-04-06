ЦБ поднял официальный курс доллара до 56,4 рубля, евро – до 60 рублей

Банк России поднял официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю. На 7 апреля курс доллара ЦБ установлен на уровне 56,4369 руб./$, что на 54,29 коп. выше предыдущего значения (55,8940 руб.). Официальный курс европейской валюты повышен на 38,79 коп. до 60,0827 руб./евро (предыдущее значение – 59,6948 руб./евро).

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 47,31 коп. до 58,0775 руб. (против 57,6044 руб. днем ранее).

На Московской бирже, по данным на 13.14 мск, курс доллара составлял 56,4075 руб./$ (+2,75 коп.), курс европейской валюты – 60,1400 руб./евро (-5,00 коп.).

Цены на нефть незначительно растут. По данным на 13.32 мск, стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $54,43 за баррель (+0,129%), нефти WTI – $51,19 (+0,078%).