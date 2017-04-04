Снижение рейтинга ЮАР сыграло в пользу рубля

Но даже это не спасло сегодня российскую валюту

Вчерашнее снижение суверенного кредитного рейтинга ЮАР агентством S&P с инвестиционного уровня до «мусорного» (ВВ+) с негативным прогнозом оказало поддержку рублю на внебиржевой сессии 3 апреля вечером, пишут аналитики «Сбербанк CIB»: иностранные участники сокращали позиции по южноафриканскому ранду, покупая российскую валюту. По данным биржи, после падения со вчерашнего открытия на 50 коп. (к 11.50 мск доллар стоил 56,46 руб.) российская валюта начала укрепление, закрывшись вчера на 56,11 руб./$.

Но сегодня рубль начал утро с падения. К 10.50 мск за доллар давали уже 56,67 руб. Это произошло на фоне высокого спроса на доллары как со стороны локальных игроков, так и иностранных участников, отмечают в «Сбербанк CIB». «Однако этот приток средств был частично нивелирован действиями экспортеров, которые активно продавали валюту», - сказано в обзоре.

К 14.30 мск доллар стоил уже 56,49 руб. Нефть, напротив, с утра росла. Если к 10.00 мск цена июньских фьючерсов на Brent ушла ниже $53 за баррель до $52,98, впрочем, то к 14.30 цена поднялась до $53,42 за баррель. Сегодня на открытии сессии цены на нефть оказались под давлением после сообщений о том, что Ливия восстанавливает добычу нефти до 660 000 баррелей в сутки после возобновления работ на крупнейшем месторождении, отмечают аналитики «Сбербанк CIB».

Индекс ММВБ к 14.30 мск вырос до 2023 пунктов, РТС — до 1128 пунктов.

Курс рубля колеблется уже не так как в 2014 г., а так как во многих так называемых emerging markets (даже ниже, чем там), поэтому премия за риск существенно упала, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на выступлении в Forbes club. «Мы по carry trade не выделяемся среди других развивающихся стран. Размер carry trade не очень большой — по нам оценкам, от $2 до $5 млрд», - заметила она: «Объем примерно на том же уровне, что был в 2012-2013 г.». (цитата по Forbes)

Объем средств нерезидентов на российском рынке все-таки существенен, говорит руководитель отдела брокерских операций «Атона» Ярослав Подсеваткин: «В некоторых выпусках ОФЗ мы наблюдаем до 50% средств нерезидентов».

Рубль до сих пор перекуплен относительно нефтяных котировок, говорит ведущий аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, похожая ситуация наблюдалась на валютном рынке, например, в апреле-мае 2015 г. «На горизонте ближайших 3-6 месяцев, на наш взгляд, эта переоцененность рубля относительно нефти может постепенно нивелироваться, что может способствовать постепенному возвращению пары доллар/рубль к отметке в 60 руб./$», - полагает Поддубский.

I квартал на валютном рынке всегда сильный из-за налоговых выплат компаний-экспортеров, говорит Подсеваткин из «Атона». «На наш взгляд умеренное ослабление рубля до уровней 58-60 в ближайшей перспективе 1-2 мес выглядит более вероятным, нежели дальнейшее укрепление», - замечает он.