Орешкин пригласил Грефа возглавить экспертную группу по развитию статистики

Президент Сбербанка Герман Греф мог бы возглавить экспертную группу, которая займется разработкой принципов развития государственной статистики. Об этом высказался Максим Орешкин, глава Минэкономразвития, в подчинение которого президентским указом от 3 апреля был передан Росстат.

«Здесь ни в коем случае не будет ситуации, когда тот блок [министерства], который отвечает за макроэкономический прогноз, будет курировать Росстат», - сказал он.

«Здесь будет очень четкое разграничение. В ближайшие месяцы никакого вмешательства абсолютно в деятельность Росстата не будет (в течение четырех месяцев Минэкономразвития должно разработать новую стратегию развития российской статистики до 2024 г.). Наша задача в ближайшие месяцы - создать группу, которая будет работать над принципами развития статистики», - сообщил он.

«Деятельность такой группы мы сделаем открытой. Что касается Германа Оскаровича, то его приглашаем в эту группу. Он может даже ее возглавить и смотреть и контролировать процесс тех изменений, которые будут предлагаться для Росстата и как это будет влиять на его дальнейшую судьбу. Соответственно, еще раз повторю: работа такой группы будет абсолютно открытой», - заявил Орешкин.