Brent торгуется на уровне $55,4 за баррель

Цены на нефть стабильны после снижения по итогам предыдущей сессии. Июньские фьючерсы на нефть Brent к 8.40 мск поднялись на 0,04% до $55,4 за баррель, WTI подешевела на 0,04% до $52,63 за баррель.

Давление на рынок в понедельник оказали данные об увеличении числа буровых установок в эксплуатации в США на 11 единиц за неделю – до 683, максимума с апреля 2015 г. Непрерывный рост количества активных буровых в США в течение 13 недель является самым длительным с 2011 г.

«В целом можно сказать, что продолжающийся рост добычи нефти в США остается угрозой для устойчивого повышения цен на нефть», – отмечает аналитик по сырьевым рынкам Schneider Electric Робби Фрейзер.