Бывшему гендиректору Barclays предъявлены обвинения в мошенничестве

Бывшему гендиректору банка Barclays Джону Варли и еще трем топ-менеджерам предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества и оказания незаконных финансовых услуг, сообщает ВВС. Обвинения стали результатом пятилетнего расследования, которое провела британская Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями, проверяя деятельность банка в разгар экономического кризиса 2008 г. Перед судом банкиры должны предстать 3 июля. Кроме Варли по делу проходят бывший руководитель инвестиционного подразделения банка на Ближнем Востоке Роджер Дженкинс, бывший руководитель дивизиона по управлению капиталами Томас Каларис и бывший руководитель финансовых институтов в Европе Ричард Боас.

Адвокат Дженкинса Брэд Кауфман уже заявил, что его клиент будет отрицать обвинения и что в тяжелой обстановке 2008 г. он постоянно пользовался консультациями юристов банка и внешних специалистов.

Претензии следствия связаны с привлечением банком инвестиций на Ближнем Востоке и, в частности, в Катаре. В общей сложности Barclays, стремясь отодвинуть угрозу национализации, привлек тогда 5,8 млрд фунтов в обмен на варранты на свои акции, которые могут быть обменяны на сами бумаги банка по фиксированной цене. В ноябре 2015 г. Barclays был оштрафован британскими регуляторами на 72 млн фунтов за то, что не минимизировал риск финансового преступления в связи со сделкой клиентов из Катара.