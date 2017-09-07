Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь – август составила 433 млрд рублей

В августе Сбербанк получил 60,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, говорится в сообщении банка. За январь – август Сбербанк заработал 433 млрд руб. чистой прибыли.

Корпоративным клиентам было выдано 1,2 трлн руб. кредитов, розничным – около 200 млрд руб. (максимальный объем с начала 2015 г.). Чистый процентный доход банка за восемь месяцев 2017 г. составил 787 млрд руб., что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый комиссионный доход увеличился на 13,7% до 223 млрд руб.

В августе просроченная задолженность клиентов сократилась на 3,9 млрд руб. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле за месяц составила 2,7%.