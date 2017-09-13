Курс биткойна упал до трехнедельного минимума после слов гендиректора JPMorgan

Курс биткойна упал до минимума за три недели в среду после резких высказываний главы JPMorgan Chase & Co. Джеймса Даймона, назвавшего криптовалюту «мошенничеством».

Курс биткойна упал в ходе торгов на 5,6% до $3953, опустившись ниже отметки в $4000 впервые с 22 августа, пишет Financial Times. В начале сентября курс криптовалюты поднимался до $4979,9. Еще в конце 2016 г. биткоин стоил дешевле $1000.

Даймон, выступая на финансовой конференции Barclays в Нью-Йорке, заявил, что, по его мнению, «нельзя делать бизнес, при котором валюта берется из воздуха». «Это мошенничество, и лично я шокирован тем, что никто не видит реального положения вещей», - сказал руководитель JPMorgan. Он пообещал «немедленно уволить» любого своего трейдера, который притронется к биткойну. «По двум причинам, - пояснил он. - Во-первых, это против правил. Во-вторых, он глупец. И то, и другое опасно».

«Это хуже "тюльпанной лихорадки". Я даже не буду его шортить. Биткойн может вырасти и до $20 000 перед коллапсом, но этот коллапс наступит» - сказал Джеймс Даймон.

Скептически в отношении биткойна высказался и другой авторитетный эксперт - основатель и руководитель DoubleLine Capital Джеффри Гундлах. «Возможно, я слишком стар, но я бы хотел, чтобы эта мания продолжалась без меня», - цитирует его FT.