Орешкин ожидает стабильного курса рубля в 2018–2020 годах, несмотря на санкции

Курс рубля в 2018-2020 гг. будет стабилен, несмотря на сохранение санкционного режима и прогнозируемое снижение цен на нефть, заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

«Если говорить о внешних условиях, то они у нас заложены в прогноз на консервативном уровне. Мы ожидаем, что цены на нефть опустятся ниже $45 за баррель, замедлится мировой экономический рост, что снизится склонность к риску на глобальных рынках. Мы предполагаем в базовом сценарии сохранение санкционного режима в отношении России и действия нефтяной сделки со странами ОПЕК до конца I квартала 2018 г.», - сказал министр, выступая на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Обменный курс рубля у нас значительно снизился в реальном выражении к уровню апреля, после периода роста. Сейчас, по нашим оценкам, фундаментально восполним значения, поэтому здесь не ожидаем каких-то серьезных колебаний. В целом всю трехлетку будет оставаться на уровне стабильном», - добавил министр.

В новом макропрогнозе Минэкономразвития оценивает среднегодовой курс рубля в 2017 г. на уровне 59,4 руб. за доллар (64,4 руб. в апрельской версии), в 2018 г. - 64,7 руб. (69,8 руб.), в 2019 г. - 66,9 руб. (71,2 руб.), в 2020 г. - 68 руб. (72,7 руб.).