Суд обязал «Укргаздобычу» выплатить более $7,5 млн «дочке» Сбербанка по кредиту

Хозяйственный суд Киева обязал «Укргаздобычу» выплатить более 198,6 млн гривен ($7,582 млн по текущему курсу) «дочке» Сбербанка в качестве долга по кредиту, по которому украинская компания выступила поручителем, говорится в решении суда.

«Первичный иск удовлетворить полностью», - говорится в документе.

В 2012 г. «Карпатыгаз» совместно с Misen enterprises АВ подписали договор об открытии кредитной линии в «дочке» Сбербанка, поручителем выступила «Укргаздобыча». В соответствии с договором, лимит кредитной линии составлял $12,25 млн с 31 декабря 2014 г. по 16 июля 2015 г., а также $10,01 млн с 17 июля 2015 г. по 14 августа 2015 г.

Заемщики не выполнили условий кредитного соглашения, банк обратился в суд, чтобы добиться погашения кредита от поручителя.