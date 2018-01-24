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Костин выразил беспокойство из-за возможного усиления санкций против ВТБ

Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал, что не беспокоится по поводу возможных персональных санкций, но опасается усиления давления на банк.

«Я не беспокоюсь о себе лично, но о банке - да», - сказал Костин на деловом завтраке «ВТБ капитала» в рамках международного Давосского форума (цитата по ТАСС).

В интервью Reuters Костин назвал достаточно большой вероятность того, что американские власти включат его фамилию в «кремлевский доклад».

До 29 января минфин США представит конгрессу список лиц, приближенных к руководству России, в отношении которых могут быть применены или расширены санкции.

«Что значат индивидуальные санкции? Запрет на въезд? Жалко, я езжу иногда в Америку, на встречи МВФ. Счета? Это наименьшее зло. Слава Богу, есть ВТБ, где можно деньги хранить», - прокомментировал Костин возможность попадания в список.

Согласно принятому летом 2017 г. новому американскому санкционному пакету против России, ограничительные меры, вплоть до блокировки активов в США и запрете на операции в долларах, могут быть распространены на любые компании, заключившие существенные сделки с подавляющим большинством крупных российских оборонных холдингов.

Сейчас ВТБ находится под американскими и европейскими санкциями, введенными в 2014 г., в рамках которых банк ограничен в доступе к рынку капитала.