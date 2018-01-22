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Костин оценил вероятность попадания в «кремлевский доклад»

Президент ВТБ Андрей Костин считает высокой вероятность попадания в «кремлевский доклад», который готовится США, сказал он в интервью Reuters.

Минфин США планирует представить конгрессу «кремлевский доклад» к 29 января. В доклад планируется включить список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к руководству России.

Костин отметил, что не очень боится попадания в этот список: «Что значат индивидуальные санкции? Запрет на въезд? Жалко, я езжу иногда в Америку, на встречи МВФ. Счета? Это наименьшее зло. Слава богу, есть ВТБ, где можно деньги хранить».

Он оценил риск оказаться в новом списке как «достаточно большой», однако добавил, что он такой, какой есть: «Моя роль такая, какая она есть в этой стране».

По мнению Костина, при введении новых санкций вряд ли «все побегут как тараканы по щелям». «Бизнес в целом спокойный – я порой поражаюсь спокойствию, с которым крупный бизнес относится к новым санкциям», – отметил президент ВТБ.

По данным собеседников газеты «Коммерсантъ», в список могут войти более 50 человек, против которых могут ввести новый тип санкций: ограничения затронут не только их самих, но и членов семьи и всех контрагентов. Имен потенциальных фигурантов доклада собеседники издания не назвали.

Согласно принятому летом 2017 г. новому закону США о санкциях против России санкции – вплоть до блокировки активов в США – могут быть распространены на любые компании, заключившие существенные сделки с подавляющим большинством крупных оборонных холдингов России. Накануне пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские власти уже приняли меры для того, чтобы минимизировать вред от публикации в США «кремлевского доклада».