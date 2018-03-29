Почта банк закупит рекламные услуги у Google на 500 млн рублей

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Самолет «России» повредили в Лондоне при спасении попавшего под шасси грузчика

Сотрудник лондонского аэропорта Гатвик попал под шасси самолета авиакомпании «Россия». Об инциденте в среду сообщил телеканал Sky News, не уточнив авиакомпанию.

В четверг авиакомпания «Россия» прокомментировала инцидент, сообщив, что в результате произошедшего пострадал принадлежащий ей самолет А319. По словам официального представителя авиакомпании, инцидент произошел во время буксировки на вылет самолета, вылетавшего из Лондона в Санкт-Петербург.

«Была грубо нарушена техника безопасности одним из сотрудников обслуживающей рейс местной компании Dnata. В результате этого под движущееся шасси самолета попала его нога. Это стало причиной получения данным работником травмы», — сказал представитель авиакомпании «Интерфаксу».

В ходе высвобождения травмированного сотрудника самолету были нанесены повреждения, которые требуют дополнительных восстановительных работ, отметил собеседник агентства.

«Также без согласования с техническими службами авиакомпании местная инспекция провела процедуру снятия бортового устройства записи переговоров экипажа и наземных служб», — добавил представитель авиакомпании.

Пассажиров рейса вывезут в Санкт-Петербург резервным судном, до вылета они размещены в гостиницах.

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