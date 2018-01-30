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Статья опубликована в № 4497 от 30.01.2018 под заголовком: «Почта банк» незаметно подорожал

«Почта России» могла переплатить ВТБ за долю в «Почта банке»

Счетная палата сочла, что сумма сделки завышена на 700 млн рублей. Ее участники объясняют, почему это не так

«Почта России» и ВТБ создали «Почта банк» два года назад на базе входившего в группу ВТБ «Лето банка». Принадлежащая «Почте» компания «Почтовые финансы» выкупила у госбанка 50% минус 1 акция за 5,48 млрд руб. Сделка прошла 26 января 2016 г.

На нее обратила внимание Счетная палата, завершившая на днях проверку «Почты России» («Ведомости» ознакомились с отчетом о ее итогах, до этого последняя проверка была в 2012 г.). «Почта» купила долю в банке по цене, завышенной минимум на 0,7 млрд руб., сочли аудиторы.

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Комментарии  ()
Лукоп
04:40 30.01.2018
Да без разницы, просто в ВТБ пилить легче будет....
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