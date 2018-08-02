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Сбербанк создал робота-аватара

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Сбербанк разработал робота-аватара «Нику», который отвечает на вопросы собеседника и демонстрирует различные эмоции. Об этом сообщил директор центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов, передает «РИА Новости».

«Буквально на днях продемонстрировали робота под рабочим названием "Ника", который представляет собой аватар для искусственного интеллекта банка», — рассказал он. Аватар синхронизирован с оператором и по каналам связи повторяет его действия, уточняет агентство.

За роботом, как отмечает агентство, находится диалоговый агент — iPavlov. «Мы активно развиваем этот проект, но в нашей лаборатории робототехники мы готовим для него физическое воплощение — аватар, который будет надежным другом и помощником человека», — пояснил собеседник «РИА Новости».

В 2017 г. Сбербанк и Московский физико-технический институт (МФТИ) подписали соглашение о развитии проекта iPavlov. Проект включает разработку системы с искусственным интеллектом, способной общаться с людьми на естественном языке. Сбербанк рассчитывает получить в результате новые бизнес-приложения, способоные интегрироваться в работу компании. Таким образом, обслуживание клиентов выйдет на новый уровень, говорил тогда президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Экономика
Новости

Ректоры МГИМО и ВШЭ попросят Голикову вернуть образовательные кредиты

Ведомости
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Ректор МГИМО Анатолий Торкунов и ВШЭ Ярослав Кузьминов обратятся к вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая курирует социальный блок, с просьбой вернуть программы образовательного кредита. Об этом Торкунов и Кузьминов заявили на пресс-конференции, посвященной подведению итогов приемной кампании в вузы, передает «РИА Новости».

«У нас высокая стоимость обучения. Мы должны иметь некоторые промежуточные инструменты. Желательно получать от государства», – сказал Кузьминов. В свою очередь Торкунов напомнил, что образовательные кредиты – общемировая практика. Он назвал ее правильной для поддержки высшего образования: «К большому сожалению, из-за бюрократических проблем мы это дело потеряли».

Образовательный кредит – это когда студент получает кредит на обучение в вузе по льготной ставке. Во время обучения платит лишь взносы за обслуживание счета. Деньги заемщик начинает возвращать лишь после получения диплома и трудоустройства.

Ранее такой кредит предоставлял Сбербанк, но перестал это делать в начале 2017 г. Банк объяснял это «оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования», проводимой Министерством образования и науки. В свою очередь в ведомстве заявили, что Сбербанк приостановил выдачу кредитов из-за вступления в силу постановления правительства о применении базовых индикаторов при расчете параметров субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по кредитам.

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Политика
Новости

Российский лайнер избежал столкновения с самолетом в небе над Черным морем

Ведомости
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Неопознанное воздушное судно опасно сблизилось с российским пассажирским самолетом А330 авиакомпании iFly, который следовал из Антальи в Москву, сообщает «РИА Новости». Инцидент произошел 1 августа около 10.00 мск.

Представитель госкорпорации по организации воздушного движения (ОрВД), которая занимается инцидентом в небе над Черным морем, заявил агентству, что бортовая система предупреждения опасных сближений (TCAS) сработала в районе ответственности турецких авиадиспетчерских служб примерно в 250 километрах юго-западнее Сочи. 

«Пилоты среагировали и выполнили рекомендации системы», — подчеркнул собеседник агентства. В результате самолеты благополучно разошлись, А-330 приземлился в аэропорте «Внуково». 

Сейчас специалисты выясняют подробности случившегося. Сведений о втором борте пока нет. Агентство отмечает, что экипаж второго судна на связь с российскими авиадиспетчерами не выходил. «Ведомости» направили запрос в авиакомпанию iFly и ожидают ответа.

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Политика
Новости

Ученого из ЦНИИмаша обвинили в передаче секретных данных в Бельгию

Ведомости
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Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) – головного института «Роскосмоса» – Виктора Кудрявцева обвинили в передаче секретной информации бельгийскому институту. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката ученого Евгения Смирнова.

«Согласно материалам, речь идет об организации, с которой сотрудничал ЦНИИмаш. Это Фон Кармановский институт гидродинамики», сказал адвокат. О каких именно разработках идет речь, он не уточнил. По версии следствия, Кудрявцев передавал секретные материалы по электронной почте, рассказал Смирнов ранее «Интерфаксу».

По словам юриста, Кудрявцев более 20 лет не работал с секретными данными. «Последний раз мой подзащитный знакомился с секретными документами в 90-е», заявил Смирнов.

В четверг Мосгорсуд рассматривал жалобу на арест 74-летнего ученого. На заседании суда Кудрявцев заявил, что вину не признает и отказывается давать показания. По словам адвоката, он не понимает, в чем его обвиняют. Суд оставил Кудрявцева в СИЗО.

Об аресте ученого стало известно 22 июля. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгения Еникеева, который встретился с Кудрявцевым в СИЗО «Лефортово», сотрудник ЦНИИмаша обвиняется в госизмене (ст. 275 УК РФ). Следствие не комментирует дело, поскольку его материалы засекречены.

По данным газеты «Коммерсантъ», речь может идти об утечке наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «совершенно секретно». О других задержанных по делу не сообщалось.

Политика
Новости

Эсеры внесли поправки об отсрочке повышения пенсионного возраста

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Думская фракция «Справедливой России» внесла поправки к законопроекту о пенсионной реформе, которые запрещают повышать возраст выхода на пенсию до 1 января 2035 г., сообщает партия.

Справороссы особенно подчеркивают недопустимость повышения пенсионного возраста для граждан, работающих в условиях Крайнего Севера.

Депутаты также предлагают возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам и включить в пенсионный страховой стаж периоды обучения и ухода за ребенком до трех лет.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект о поэтапном увеличении пенсионного возраста для мужчин с 60 лет до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. За документ проголосовали только депутаты «Единой России». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против реформы.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Стиль жизни
Новости

Серебренников стал командором французского ордена Искусств и литературы

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Российский режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств, награжден во Франции орденом Искусств и литературы, сообщает французская радиостанция RFI.

«В соответствии с указом, подписанным в четверг министром культуры Франции Франсуазой Ниссен, российский режиссер Кирилл Серебренников, который в течение года находится под домашним арестом в Москве, становится командором ордена Искусств и литературы», — говорится в сообщении радиостанции.

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года. Режиссер и руководство учрежденной им «Седьмой студии» обвиняются в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011-2014 гг. на реализацию проекта «Платформа».

Помимо Серебренникова фигурантами дела являются директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех фигурантов дела вину признала только Масляева.

Орден Искусств и литературы — ведомственная награда Франции, которую присуждает министерство культуры страны. Она имеет три степени: кавалер, офицер и командор (высшая степень ордена).

Серебренников — не первый гражданин России, который был удостоен этой награды. В 1997 г. степень командора ордена Искусств и литературы получил Михаил Горбачев. Степени офицера ордена были присуждены Юрию Башмету (в 2000 г.) и Андрею Кончаловскому (в 2005 г.). В июне этого года кавалером ордена стал российский кинорежиссер Карен Шахназаров.

Премьера «Лета» в Каннах стала акцией в поддержку Кирилла Серебренникова

Бизнес
Новости

«Роснефть» нарастит поставки нефти в Польшу

Ведомости
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«Роснефть» и польская Grupa Lotos заключили контракт на поставку от 6,4 до 12,6 млн т нефти в Польшу до конца 2020 г., сообщает российская компания.

В конце декабря 2013 г. «Роснефть» и Lotos подписали контракт на поставку 2,4 млн т нефти в Польшу ежегодно в течение 2014-2015 гг. В январе 2016 г. договор был продлен до конца 2017 г., а поставки увеличены до 2,7 млн т. В общей сложности за время сотрудничества «Роснефть» поставила Lotos 10,8 млн т нефти.

Новый контракт с Lotos подтверждает качество партнерских отношений «Роснефти» с крупнейшими потребителями в традиционных регионах сбыта российской нефти, отмечается в сообщении. А увеличение поставок нефти соответствует стратегии «Роснефти» по росту акционерной стоимости компании, а также соответствует интересам потребителей и укрепляет энергобезопасность Европы, указывает компания.

Grupa Lotos является одной из крупнейших нефтегазовых компаний Польши. Она добывает природный газ и сырую нефть в Польше, Норвегии и Литве, владеет нефтеперерабатывающим заводом в Гданьске.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Экономика
Новости

РСПП ответил на обвинения в фиктивном трудоустройстве Магомедовым сына Шохина

Ведомости
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Работа сына президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в подконтрольной группе «Сумма» компании не давала владельцу холдинга Зиявудину Магомедову никаких преференций, заявил «Интерфаксу» вице-президент РСПП Сергей Мытенков.

Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества и хищении 2,5 млрд руб. государственных денег. Как рассказал Магомедов в суде, следователи полагают, что он лоббировал свои интересы через якобы фиктивное трудоустройство сына президента РСПП Александра Шохина.

Мытенков отмечает, что «Сумма» наряду с другими 170 компаниями входит в правление РСПП, которое избирается съездом. Шохин не мог повлиять на решение съезда, указывает его заместитель.

Сын президента РСПП Дмитрий Шохин долгое время работал в компании «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова, одним из активов которой была компания FESCO. Последнюю приобрела «Сумма» и весь топ-менеджмент сохранил свои позиции под новым руководством, замечает Мытенков.

«Я не думаю, что это было фиктивное трудоустройство, поскольку у Дмитрия отличное образование – он закончил юридический факультет МГУ, затем стажировался в Америке и поступательно рос в компании "Промышленные инвесторы" – с рядовых позиций до топ-менеджера в течение ряда лет», – заключил Мытенков.

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов были арестованы 31 марта. 1 августа Тверской суд Москвы оставил Магомедовых в СИЗО до 5 ноября. В мае Александр Шохин просил генпрокурора Юрия Чайку и и. о. министра внутренних дел Владимира Колокольцева заменить Магомедовым меру пресечения на не связанную с арестом. Он, в частности, указывал на опасный прецедент признания экономических преступлений особо тяжкими.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

Технологии
Новости

Роскомнадзор проверит Burger King

Ведомости
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Роскомнадзор сообщил о возможной утечке данных через приложение Burger King. В связи с этим ведомство включило сеть ресторанов быстрого питания в план проверок на следующий год.

«Мы не имеем возможности быстро инициировать внеплановые проверки. Даже по таким резонансным поводам. Но мы обязательно проверим деятельность Burger King по всей строгости закона "О персональных данных" в 2019 г.», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В июле на странице Роскомнадзора «В контакте» появилась запись: «Burger King, тут ходят разные слухи, что ваше приложение тайно делает запись экрана с вводом реквизитов (персональных данных) банковских карт покупателей. Что-нибудь можете сказать по этому поводу?»

В комментариях к посту пресс-служба Burger King опровергла эту информацию: «Мы не делаем запись, а получаем обезличенную аналитику по работе приложения через аналитическую платформу AppSee. Кстати, они работают под европейским законом о защите персональных данных».

Пресс-служба подчеркнула, что AppSee — это одна из самых известных во всем мире и защищенных аналитических платформ, которая позволяет «выявлять баги, проблемы воронки продаж и другие "узкие" места». «На основе общих данных мы принимаем решения, что нужно доделать или исправить», — говорится в сообщении. Персональные данные, включая реквизиты банковских карт, сервис не записывает, добавила пресс-служба.

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King основана в 1954 г. в США. В России работает по франшизе с 2010 г.

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
Новости

Близкие убитого журналиста Шеремета обвинили генпрокурора Украины в бездействии

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Близкие убитого два года назад в Киеве журналиста Павла Шеремета направили в суд жалобу на бездействие генпрокурора Украины Юрия Луценко в расследовании дела, сообщает «Украинская правда».

Гражданская супруга Шеремета редактор «Украинской правды» Алена Притула требует признать ее потерпевшей по делу, а взрыв, в результате которого погиб Шеремет, расценивать как террористический акт.

«Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство Павла Шеремета, а получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего Павла Шеремета в собственной безопасности. Очевидно, что преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности», – подчеркивает Притула.

В феврале 2018 г. Притула обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать дело как теракт. По словам журналистки, прокуратура не отреагировала на это заявление до 1 августа. «Уголовный процессуальный кодекс позволяет обжаловать такое бездействие генпрокурора», – указывает Притула.

Шеремет погиб 20 июля 2016 г. в результате взрыва автомобиля на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. Взрыв произошел, когда он ехал в автомобиле. Во вторую годовщину убийства Шеремета, 20 июля 2018 г., генпрокуратура назвала четыре основные версии убийства: журналистская деятельность Шеремета, личные неприязненные отношения со стороны заказчика, дестабилизация обстановки на Украине и ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал Притуле).

В Киеве убит известный журналист Павел Шеремет

Бизнес
Новости

Kaz Minerals купит медный проект Абрамовича на Чукотке

Ведомости
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Казахстанский производитель меди Kaz Minerals заключил соглашение о приобретении Баимского медного проекта в Чукотском автономном округе, говорится в сообщении компании. Сумма сделки составит $900 млн денежными средствами и акциями.

Сейчас месторождение принадлежит компании ГДК «Баимская», которая приобрела его на аукционе в 2008 г. ГДК «Баимская» является дочерней компанией Millhouse Романа Абрамовича.

По соглашению Kaz Minerals сначала выкупит 75% месторождения. Еще 25% будет куплено в зависимости от реализации проекта, следует из сообщения компании.

Баимское месторождение – одно из крупнейших в мире неосвоенных медных месторождений. Его запасы оцениваются в 9,5 млн т меди и 16,5 млн унций золота.

Kaz Minerals в первые 10 лет ожидает среднегодовой объем производства на уровне 250 000 т меди и 400 000 унций золота. Капитальные затраты на разработку рудника оцениваются в $5,5 млрд.

Kaz Minerals – медедобывающая компания, ориентированная на развитие современных низкозатратных горнорудных производств в Казахстане, говорится на ее сайте. Акции группы представлены на Лондонской, Казахстанской и Гонконгской фондовых биржах.

Крупнейшими акционерами Kaz Minerals являются президент компании Владимир Ким (33,4% на конец 2017 г.) и глава ее совета директоров Олег Новачук (7,8%).

Возможность приобретения Баимского месторождения помимо казахстанской компании рассматривал также «Норникель». Президент и основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин не раз говорил, что в перспективе с Баимским проектом можно объединить Быстринский. Быстринский ГОК – «дочка» «Норникеля», которая добывает медь в Забайкальском крае.

«Норникель» закрывает старейшее производство

Недвижимость
Новости

ВТБ продаст залоговую недвижимость со скидкой до 70%

Ведомости
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ВТБ в августе выставит на торги залоговое имущество, включающее загородную и коммерческую недвижимость, со скидкой до 70%. Об этом говорится на сайте группы ВТБ.

«На торги будут выставлены жилые дома и нежилые помещения, а также земельные участки как для индивидуального жилищного строительства, так и для возведения многоквартирных жилых домов», - говорится в сообщении.

Недвижимость расположена в разных регионах России. Так, банк продаст имущественный комплекс в Ленинградской области, производственные базы в Ангарске, Ростовской области и Хабаровском крае, комплекс мясопереработки с оборудованием в Новосибирской области.

Кроме того, банк также выставит на торги недвижимость в Башкортостане, часть здания Северо-Западного коммерческого банка в Мурманске, административно-бытовой корпус и погрузо-разгрузочную эстакаду торгового дома в Челябинской области, указывается в сообщении.

Торги пройдут в сентябре на Единой электронной торговой площадке с понижением начальной цены. Участвовать в торгах может любое лицо.

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