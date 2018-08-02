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Сбербанк создал робота-аватара

Сбербанк разработал робота-аватара «Нику», который отвечает на вопросы собеседника и демонстрирует различные эмоции. Об этом сообщил директор центра робототехники Сбербанка Альберт Ефимов, передает «РИА Новости».

«Буквально на днях продемонстрировали робота под рабочим названием "Ника", который представляет собой аватар для искусственного интеллекта банка», — рассказал он. Аватар синхронизирован с оператором и по каналам связи повторяет его действия, уточняет агентство.

За роботом, как отмечает агентство, находится диалоговый агент — iPavlov. «Мы активно развиваем этот проект, но в нашей лаборатории робототехники мы готовим для него физическое воплощение — аватар, который будет надежным другом и помощником человека», — пояснил собеседник «РИА Новости».

В 2017 г. Сбербанк и Московский физико-технический институт (МФТИ) подписали соглашение о развитии проекта iPavlov. Проект включает разработку системы с искусственным интеллектом, способной общаться с людьми на естественном языке. Сбербанк рассчитывает получить в результате новые бизнес-приложения, способоные интегрироваться в работу компании. Таким образом, обслуживание клиентов выйдет на новый уровень, говорил тогда президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.