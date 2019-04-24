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Финансовый рынок может покинуть старейшее профессиональное объединение

Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) может отказаться от статуса аккредитованной ЦБ саморегулируемой организации. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По их словам, отказ может произойти в ближайшие год – полтора. В этом случае ее нынешние участники войдут в Национальную финансовую ассоциацию, которая станет единственной СРО, объединяющей учетную отрасль. Финального решения по этому вопросу пока нет, отмечает председатель совета директоров ПАРТАД Петр Лансков.

Меморандум о взаимопонимании двух ассоциаций был подписан в марте, рассказали собеседники издания. Сейчас завершается формирование координационного совета. В его состав войдут по десять представителей компаний – участниц обеих СРО. Таким образом ассоциации хотят исключить дублирование функций для выработки общей позиции рынка, пояснил Лансков. «Мы попробуем сотрудничать с НФА, но у нас может и не получиться. И тогда каждый будет продолжать функционировать, как раньше», – отметил он.

Участники рынка видят несколько причин для возможной консолидации. «ПАРТАД в силу исторических особенностей всегда была больше регистраторской СРО, а это очень маленький рынок. И он продолжает сжиматься», – говорит глава совета директоров «Нового регистратора» Игорь Поляков. С этим же он связывает и финансовые проблемы ПАРТАД.

В случае объединения функция саморегулирующего органа будет монополизирована, а в этой области необходима конкуренция, указывает Поляков. Один из представителей отрасли отмечает, что сейчас ПАРТАД не может соответствовать запросам своих участников. «Нужны сугубо практические вещи. Например, открытие и лоббирование новых рынков. Что-то, что нас загрузит работой и даст дополнительные деньги, приведет к капитализации отрасли. Такой деятельности, к сожалению, в ПАРТАД нет», – считает он.