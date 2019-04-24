Финансы

Новости

Доллар подорожал на бирже на 35 копеек

Рубль дешевеет на торгах Московской биржи в среду, 24 апреля. Курс доллара вырос на 35 коп. до 64,04 руб., курс евро – на 31 коп. до 71,8 руб.

Накануне доллар укреплялся к большинству валют – индекс доллара в моменте прибавлял до 0,5%, напоминает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Рубль держался лучше других валют благодаря налоговому периоду и дорожающей нефти, но сегодня некоторые инвесторы, опасаясь дальнейшего роста доллара, могли начать фиксировать прибыль, сказал он «Ведомостям». «Тем более что нефтяные котировки хотя и превышают по-прежнему $74 за баррель Brent, все же сдвинулись вниз по сравнению с максимумами вторника», – добавляет Зварич.

Баррель Brent на Межконтинентальной бирже к 13.25 мск подешевел на 0,05% до $74,47.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,23% до 2581,43 п. Индекс РТС упал на 0,63% до 1269,61 п.

Впрочем, если цены на нефть возобновят рост, доллар снова начнет двигаться в сторону 63 руб., уверен аналитик. Справедливый курс американской валюты, по его оценке, 62–63 руб. за доллар.