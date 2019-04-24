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ВТБ разрешил пополнять карты других банков в своих банкоматах

Клиенты всех российских банков теперь могут вносить наличные на свои карты через банкоматы ВТБ, сообщил банк. Услуга доступна в банкоматах с функцией внесения наличных, сейчас таких устройств почти 6700, рассказали в ВТБ.

Комиссия при внесении наличных составит 1% от суммы (минимум 20 руб.) для карт Visa и Mastercard, для карт «Мир» оно будет бесплатно.

«В будущем мы готовы сделать сервис полностью бесплатным и уже ведем переговоры с другими банками, чтобы обеспечить клиентов такой возможностью», – заявил вице-президент ВТБ Алексей Киричек (его слова приводятся в сообщении банка).

Такую услугу предлагают также Альфа-банк, «Русский стандарт», «Тинькофф банк», МКБ и «Авангард», сообщили представители этих банков. «ФК Открытие» собирается внедрить эту функцию осенью, Росбанк – в ближайшее время, рассказали в пресс-службах банков.