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Аветисян выразил надежду на участие Baring Vostok в развитии банка «Восточный»

Акционер банка «Восточный» Артем Аветисян надеется, что инвестфонд Baring Vostok будет участвовать в дальнейшем развитии банка. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

Аветисян также выразил надежду, что Baring Vostok не будет «вносить очередной деструктив», распространяя недостоверную информацию о сложной ситуации в банке. «Вообще это очень странно, и похоже на то, как змея пожирает свой хвост», — сказал он.

По словам Аветисяна, «Восточный» показал в мае рекордную прибыль. Запас капитала достаточен для исполнения банком обязательств перед клиентами и ЦБ, добавил он.

Ранее Арбитражный суд Амурской области обязал компанию Evison, которая принадлежит Baring Vostok, исполнить опцион и передать «Финвижн» Аветисяна 10% акций банка «Восточный». 18 июня опцион был исполнен.