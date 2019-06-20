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Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Суд принял решение о заключении под арест до 19 августа 2019 г. бизнесмена Василия Бойко-Великого по делу о растрате средств из банка «Кредит-экспресс», передает «Интерфакс». Предприниматель был задержан накануне, его защита предлагала внести залог в размере 10 млн руб., но суд счел арест более подходящей мерой пресечения.

Следствие полагает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Как сообщали в СК, о делу задержаны семеро подозреваемых в соучастии, им предъявили обвинения в растрате денежных средств, совершенной организованной группой.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. Бойко-Великому и его семье принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Через эту компанию они владеют 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс».

Сам Бойко-Великий отверг обвинения. Представитель агрохолдинга «Русское молоко», которым владеет бизнесмен, назвал дело заказным и связал его с общественной деятельностью и гражданской позицией предпринимателя.