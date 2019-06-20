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Агрохолдинг «Русское молоко» назвал дело против Бойко-Великого заказным

Агрохолдинг «Русское молоко» прокомментировал обвинения, выдвинутые против его владельца Василия Бойко-Великого, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании. Представитель агрохолдинга назвал это дело заказным и связал его с общественной деятельностью и гражданской позицией бизнесмена.

Вчера, 19 июня, владелец компании «Вашъ финансовый попечитель» (в нее входит агрохолдинг «Русское молоко») Бойко-Великий был задержан по подозрению в растрате средств из банка «Кредит-экспресс» (бизнесмену принадлежит 10% уставного капитала банка). В структурах, связанных с Бойко-Великим («Электроника на Пресне», «Русское молоко» и «Вашъ финансовый попечитель»), по информации РБК, также вчера прошли обыски.

Как рассказал тогда адвокат Бойко Алексей Аверьянов, его подзащитному предъявлено обвинение в хищении $500 000 со счета Владимира Шеина, который был совладельцем банка. Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. Бойко-Великий, а также другие фигуранты дела – директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова – похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). Бойко-Великий свою вину не признает.

«Между Василием Бойко-Великим и Шеиным был заключен договор займа, впоследствии заем был полностью погашен, о чем имеется нотариально заверенная расписка», – цитирует представителя агрохолдинга «РИА Новости». По его словам, ни Бойко-Великий и его семья, ни руководство «Вашего финансового попечителя» не имели отношения к управлению «Кредит-экспрессом».

Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка.

В 2006 г. против Бойко-Великого было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Следствие считало, что он создал преступное сообщество и незаконно приобрел право собственности на земельные доли реорганизованных совхозов Рузского района. Через 10 лет дело было закрыто.