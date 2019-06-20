Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-Великого

Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Бизнесмен Василий Бойко-Великий задержан по уголовному делу по факту хищения денежных средства у банка «Кредит экспресс», сообщил Следственный комитет России (СКР).

Чем известен Бойко-Великий

В начале 1990-х бизнесмен основал инвесткомпанию «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП), которая прославилась участием в корпоративных конфликтах. Самый известный – вокруг крупнейшего в России алюминиевого завода, Братского (БрАЗ), которым управляла всесильная тогда Trans World Group (TWG). В 1993–1994 гг. ВФП скупила 25% акций предприятия. Но за право участвовать в управлении БрАЗом Бойко судился три года. А в 1997 г. ВФП продала свою долю TWG. А та спустя три года продала все свои алюминиевые активы Роману Абрамовичу, который вместе с Олегом Дерипаской объединил их в «Русал» (сейчас – UC Rusal).

В 2000 г. ВФП продала структурам Дерипаски блокирующий пакет «Иркутскэнерго». В этом же году, как писал «Коммерсантъ», инвесткомпания Бойко помогла МДМ-банку Андрея Мельниченко в споре с Альфа-банком: она продала МДМ 6,88% акций Конверсбанка, что позволило тому собрать контроль.

Позже Бойко увлекся сельским хозяйством, скупил земли нескольких колхозов на территории Рузского района Московской области и основал агрохолдинг «Русское молоко». Компания объединяет восемь сельскохозяйственных предприятий и 10 фирменных магазинов под брендом «Рузское молоко», в ее собственности около 23 500 га сельхозугодий, сообщает отраслевое агентство Milknews со ссылкой на данные агрохолдинга. По данным «СПАРК-Интерфакса», суммарная выручка основных компаний холдинга за 2018 г. превысила 1,3 млрд руб. «Русское молоко» – локальный игрок в Московском регионе, он перерабатывает около 100 т молока в сутки и продает продукцию под маркой «Рузское молоко» в сегменте выше среднего и дорогом, отмечает гендиректор отраслевого объединения «Союзмолоко» Артем Белов.

Летом 2018 г. и весной 2019 г. в Арбитражный суд Московской области на основное предприятие холдинга, АО «Рузское молоко», контрагенты и налоговая инспекция подали заявления о банкротстве. Однако до сих пор по существу обращения не рассмотрены, а, в частности, по спору компании и налоговой сторонам предложено урегулировать спор во внесудебном порядке на заседании.

В чем обвиняется Бойко-Великий

Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также несколько сотрудников похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.). «Фигуранты уголовного дела, располагая копиями документов, удостоверяющих личности клиентов банка, составляли подложные документы о якобы полученных ими кредитах», – говорится в сообщении СКР. Все фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения в растрате денежных средств, совершенной организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК). По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы.

Бойко-Великий через ВФП владел 10% долей «Кредит экспресса». В инвесткомпании в среду, 19 июня, тоже прошли обыски, сообщил РБК со ссылкой на свой источник. Следственные действия прошли также в других компаниях, связанных с Бойко-Великим, – «Электронике на Пресне» и агрохолдинге «Русское молоко». «Ведомостям» не удалось получить комментарии их представителей – сайты компаний в четверг были недоступны, на указанные в интернете контактные телефоны никто не ответил.

Злоумышленники также похищали деньги клиентов «Кредит экспресса», размещенные на депозитах. Установлен 31 факт хищения денег, следствие продолжает работу по выявлению аналогичных эпизодов. Помимо этого СКР проверяет факты вывода активов банка при помощи предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов компаниям. «Системные хищения денежных средств банка» привели к отзыву ЦБ лицензии у этого банка, сообщает СКР. Представитель ЦБ это не прокомментировал.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Кредит экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за снижения собственных средств. Потерпевшим СКР называет госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), от которой и поступило заявление о возбуждении уголовного дела. Ее представитель на запрос «Ведомостей» не ответил. В июне 2018 г. Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом банк «Кредит экспресс», функции конкурсного управляющего возложены на АСВ. В решении суда отмечается, что на момент отзыва лицензии дыра в капитале банка составила 919,6 млн руб. В материалах на сайте АСВ говорится, что конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства банка, «по результатам которой выявлены основания для привлечения контролирующих банк лиц к гражданско-правовой и уголовной ответственности».

Адвокат Бойко-Великого Алексей Аверьянов рассказывает, что подзащитному предъявили обвинение в хищении в 2014 г. $500 000 со счета Владимира Шеина в банке «Кредит экспресс». Сам бизнесмен вину не признает. Бойко-Великий занял в долг у Шеина, но погасил его, о чем свидетельствует заверенная у нотариуса расписка, утверждает адвокат. Уголовное преследование Бойко-Великий связывает со своей гражданской позицией, продолжает Аверьянов: «У него активная гражданская и патриотическая позиция, которая касается вопросов возрождения сельского хозяйства, возрождения национального производства и вопросов патриотического воспитания в школах». Аверьянов утверждает, что уголовное дело не имеет никакого отношения к компаниям подзащитного.

Для Бойко-Великого это уже не первое уголовное дело. В 2006 г. против него уже было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Но в 2016 г. дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Представитель Басманного суда Москвы в четверг вечером сообщил «Ведомостям», что СКР выступил с ходатайством об аресте Бойко-Великого и остальных фигурантов дела до 19 августа 2019 г., за исключением сотрудницы банка Натальи Ципиновой, для которой следствие просит избрать домашний арест на аналогичный срок. Когда состоится суд об избрании меры пресечения для задержанных, он сказать не смог.