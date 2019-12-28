ФАС после жалобы «Росгосстраха» заморозила конкурс на страхование жизни полиции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила процедуру заключения конкурсного страхового контракта на 12,5 млрд руб. между «Согазом» и МВД, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ФАС. Речь идет о контракте на услуги по страхованию сотрудников МВД на 2020–2021 гг. В ФАС изданию пояснили, что процесс госзакупки заморожен в связи с поступлением жалобы.
Раньше «Росгосстрах», тоже участвовавший в конкурсе, заявил, что «Согаз» был допущен к участию в нем незаконно. Страховщик просил приостановить заключение контракта, провести внеплановую проверку и выдать Единой электронной торговой площадке, на которой проводился конкурс, предписание за незаконный допуск «Согаза». Над подачей аналогичной жалобы думал и третий участник конкурса – МАКС, сообщал «Ведомостям» источник.
Дело в том, что для участия в конкурсе каждый из участников должен был положить на специальный счет в банке 0,5% от максимальной цены контракта, или 74,4 млн руб. Банк блокирует эти средства по запросу электронной площадки, когда подается заявка.
«Согаз» подал заявку 18 декабря, но банк «Россия» из-за технического сбоя не смог заблокировать деньги на его счету. В итоге компании вернули заявку и отозвали с регистрации. Страховщик подал жалобу в ФАС, в которой указал, что необходимая сумма лежала на счете в банке, но отсутствовала возможность блокировки по вине кредитной организации. В итоге «Согаз» был зарегистрирован в конкурсе и выиграл его.
«Росгосстрах» считает, что это было незаконно, поскольку страховщик сам в своем письме указал на невозможность блокировки денег. По закону в этом случае компания не может быть зарегистрирована для участия в конкурсе, а причина, по которой не были заблокированы средства, не важна, настаивает страховщик.