ФАС после жалобы «Росгосстраха» заморозила конкурс на страхование жизни полиции

«Согаз» подал заявку 18 декабря, но банк «Россия» из-за технического сбоя не смог заблокировать деньги на его счету. В итоге компании вернули заявку и отозвали с регистрации. Страховщик подал жалобу в ФАС, в которой указал, что необходимая сумма лежала на счете в банке, но отсутствовала возможность блокировки по вине кредитной организации. В итоге «Согаз» был зарегистрирован в конкурсе и выиграл его.