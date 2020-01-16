FinEx начал продавать акции глобального биржевого фонда за 1 рубль
В четверг, 16 января, на Московской бирже начались торги акциями биржевого фонда (ETF) под управлением компании FinEx, отслеживающего индексы сразу семи стран. Фонд FinEx Global Equity UCITS следует за специально разработанным индексом Solactive Global Equity Large Cap Select Index, который включает акции крупнейших компаний США, Японии, Китая, Великобритании, Германии, России и Австралии.
Акции фонда торгуются в двух валютах – долларах (тикер FXWO) и рублях (FXRW ). Начальная стоимость – $0,02 либо 1 руб.
До 31 марта комиссия фонда будет отрицательной – минус 0,1% годовых. Затем с 1 апреля до 30 июня она будет составлять 0,99%, а с 1 июля – уже 1,36% годовых.
Новый фонд в сочетании с ETF облигаций и денежного рынка позволит эффективно решать любые задачи инвестора, заинтересованного в глобальной диверсификации портфеля, в рамках привычного брокерского счета, считает старший партнер FinEx Investment Management Олег Янкелев. Покупка акций фонда позволит получить регулярную автоматическую ребалансировку портфеля, доступную сейчас только клиентам индустрии доверительного управления и автоматизированных робосоветников, говорится в пресс-релизе компании.
FinEx запустил первый ETF в России в 2013 г. Сейчас активы под управлением FinEx ETF достигают 21,5 млрд руб.